Трамп планирует очередные переговоры по Украине
El Pais: Трамп и фон дер Ляйен проведут переговоры по Украине в Давосе
Президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могут провести переговоры по Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники в структурах ЕС.
По данным издания, встреча предварительно намечена на 21 января. Главной темой обсуждения станет мирное урегулирование украинского конфликта.
«Фон дер Ляйен и Трамп планируют встретиться в Давосе, чтобы обсудить мирные переговоры по Украине», — говорится в сообщении.При этом источники отмечают, что переговоры пока не подтверждены окончательно, и такие встречи часто согласовываются в последний момент. Также ожидается, что в форуме примет участие глава киевского режима Владимир Зеленский.