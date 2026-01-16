Трамп планирует очередные переговоры по Украине

16 января 2026, 12:39

El Pais: Трамп и фон дер Ляйен проведут переговоры по Украине в Давосе

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могут провести переговоры по Украине на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники в структурах ЕС.





По данным издания, встреча предварительно намечена на 21 января. Главной темой обсуждения станет мирное урегулирование украинского конфликта.

«Фон дер Ляйен и Трамп планируют встретиться в Давосе, чтобы обсудить мирные переговоры по Украине», — говорится в сообщении.