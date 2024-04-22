Песков назвал причину вывода миротворцев из Карабаха

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Миротворцы из России были выведены из Нагорного Карабаха, потому что у военных там не осталось функций.
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
По его мнению, решение отвечает реалиям, которые сложились после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Сегодня они изменились и для миротворцев не осталось больше функций.
По его словам, несмотря на то, что между Баку и Ереваном продолжается процесс мирного урегулирования, в регионе уже наступила новая жизнь.
Ранее Песков подтвердил начало вывода миротворческого контингента из Нагорного Карабаха. Сообщалось, что решение было достигнуто в результате переговоров президента России Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева.
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По его мнению, решение отвечает реалиям, которые сложились после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Сегодня они изменились и для миротворцев не осталось больше функций.
По его словам, несмотря на то, что между Баку и Ереваном продолжается процесс мирного урегулирования, в регионе уже наступила новая жизнь.
Ранее Песков подтвердил начало вывода миротворческого контингента из Нагорного Карабаха. Сообщалось, что решение было достигнуто в результате переговоров президента России Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева.
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Алёна Самарева