Песков назвал причину вывода миротворцев из Карабаха

Прокуратура ФРГ начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf после того, как появилась информация об использовании материалов предприятия в восстановительных работах в Мариуполе. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал официальный представитель ведомства Тобиас Костух.