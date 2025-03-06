Песков назвал выступление Макрона с «обращением к нации» неточным и конфронтационным

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обширным и витиеватым обращением к согражданам, суть которого сводилась к якобы угрозе, которую представляет собой Россия, и необходимости этой угрозе противостоять. Заявления французского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.