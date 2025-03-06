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Песков назвал выступление Макрона с «обращением к нации» неточным и конфронтационным

Песков: Заявления Макрона говорят о желании Франции продолжения войны на Украине
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обширным и витиеватым обращением к согражданам, суть которого сводилась к якобы угрозе, которую представляет собой Россия, и необходимости этой угрозе противостоять. Заявления французского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Прежде всего он отметил, что речь Макрона вряд ли можно воспринять как выступление главы государства, который мечтает о мире. Его постоянные упоминания каких-то неведомых угроз, вооружений, перевооружений и противостояний свидетельствуют как раз об обратном: Франция больше думает о продолжении военных действий, высказал своё мнение представитель Кремля.

Макрон также говорил, что Россия стала угрозой для Франции и всей Европы «на земле, на море, в воздухе и даже в киберпространстве». Причём, по словам французского лидера, РФ продолжает «постоянно перевооружаться».

«При всем уважении, можно сказать, что там много неточностей, дипломатически говоря. Тут говорится о том, что Россия стала чуть ли не врагом, не противником Франции. Но ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ. Господин президент ничего об этом не сказал», — заметил Песков.

Пресс-секретарь российского президента также добавил, что Макрон ничего не сказал о законных правах и озабоченности России в этой связи, и необходимости для России принимать адекватные ответные меры. В целом выступление главы французской республики носило откровенно конфронтационный характер, заключил Дмитрий Песков.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв высказался о выступлении Макрона перед народом Франции ещё ​более определённо. Он назвал заявления президента республики «маниакальными».

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Захарова: Макрону следует спросить Олланда о причинах срыва Минских соглашений
06 марта 2025, 14:44

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует извиниться перед гражданами своей страны за ложь о прежних попытках урегулирования украинского конфликта и Минских мирных соглашениях. Так как эти договорённости нарушил сам Париж.
Об этом на встрече с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова французского лидера в его прозвучавшем накануне обращении к нации о том, что Россия якобы нарушила соглашения, достигнутые в Минске.

«Макрону надо пригласить в Елисейский дворец своего предшественника, бывшего президента Франции Олланда, поговорить с ним по душам, хотя я не уверена, что они у них есть. Наверное, тогда он услышит от Олланда то, что Олланд уже говорил на камеру публично. А именно — что он и не собирался, представляя Францию, реализовывать минские соглашения», — сказала спикер МИД РФ.

Российский дипломат также напомнила, что слова Олланда позже подтвердила со своей стороны бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, сделав аналогичное признание об изначальном отсутствии намерения соблюдать договорённости с Россией.

Что до Макрона, то Захарова отметила, что президент Франции постоянно делает какие-то совершенно оторванные от реальной жизни заявления, которые часто противоречат его собственным словам, сказанным ранее. Поэтому официальный представитель МИД РФ назвала французского лидера сказочником».

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ФСБ: Киев получает данные о российских военных из-за нарушений простейших правил безопасности
ФСБ: СБУ получает данные о военных РФ из-за нарушения требований безопасности
06 марта 2025, 13:07

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

Данные о российских военных попадают к спецслужбам киевского режима из-за несоблюдения элементарных требований и правил, относящихся к сфере защиты информации. Об этом сообщили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Ведомство опубликовало видео, в котором сотрудник ФСБ рассказывает, что военная разведка Украины и СБУ легко получают фотографии и видеозаписи российских военнослужащих в форме и на фоне боевой техники из всевозможных источников в интернете. Это происходит из-за несоблюдения простейших правил о защите информации, касающейся принадлежности к Вооружённым силам Российской Федерации, подчеркнул представитель силового ведомства.

Что касается сведений о подростках и образовательных организациях, то данная информация носит открытый характер, доступ к ней получить легко, продолжил он. Не говоря уже о том, что сотрудников иностранных спецслужб специально обучают получению неправомерного доступа к закрытой или засекреченной информации.

«Информационные технологии являются неотъемлемым элементом жизни людей, и сотрудники украинских спецслужб этим умело пользуются. В свою очередь, мы видим, как они осуществляют эту деятельность, и принимаем соответствующие меры», — подчеркнул сотрудник ФСБ в заключение.

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#сбу
#разведка
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Путин назначил Александра Дарчиева послом России в США
06 марта 2025, 10:50

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки стал Александр Дарчиев. Соответствующий указ подписал глава российского государства Владимир Путин.
Соответствующий документ за подписью президента размещён на официальном сайте нормативно-правовых актов. Этим же указом Дарчиев назначается постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне. Ранее дипломат занимал пост директора департамента Северной Атлантики министерства иностранных дел РФ.

27 февраля в Стамбуле прошла встреча представителей российской и американской делегаций по вопросу возобновления штатной работы посольств. На следующий день, 28 февраля, МИД России сообщил, что в ходе переговоров США выдали агреман (предварительное согласие - прим. ред.) на назначение нового посла Александра Дарчиева. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что отъезд российского дипломата к новому месту службы ожидается «уже в ближайшее время».

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«Хотят отбить вложения»: Сальдо назвал причину ажиотажа вокруг сделки Украины и США по ресурсам
Сальдо: Ажиотаж вокруг сделки по ресурсам вызван желанием США вернуть вложения
06 марта 2025, 09:52

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Причиной повышенного ажиотажа вокруг сделки по разработке редкоземельных минералов является желание новой американской администрации хотя бы частично «отбить» ранее сделанные в Украину вложения.
Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его мнению, такое повышенное внимание к соглашению с Украиной и всему тому, что ему сопутствует, связано с тем, что новая администрация Белого дома крайне недовольна тем фактом, что Байден просто дарил миллиарды долларов американских налогоплательщиков до крайности коррумпированному киевскому режиму.

«Они считают, что это растрата денег американских избирателей. Поэтому США хотят, как говорят бизнесмены, отбить вложения благодаря сделке по редким металлам и минералам. К ней они хотят привязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит», — заявил глава российского региона.

По мнению Сальдо, выгода для самого Киева от этого соглашения крайне сомнительна. Однако, учитывая зависимость киевского режима от американской помощи (деньги, военная техника, высокоточные ракеты, данные разведки, интернет от Starlink), что бы «ни строил из себя» Зеленский, ему придётся пойти на любые выдвинутые США условия, заключил губернатор.

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#байден
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Пентагон официально подтвердил прекращение поставок вооружения Украине
Пентагон: прекращение поставок вооружения Украине действует со вторника
06 марта 2025, 05:17

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Пентагон официально подтвердил приостановку поставок вооружения Украине с 2.00 вторника по московскому времени. Об этом пишет РИА Новости.
«В 6 вечера понедельника (02.00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине», — говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что прекращение поставок распространялось и на то оружие, которое уже находилось в пути на Украину.

Напомним, что американские самолеты с военной помощью были развернуты прямо в воздухе после получения приказа о приостановке поставок на Украину. При этом в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают то, что прекращение поставок может длиться недолго. Их возобновление ожидается после согласия Зеленского пойти на условия Белого дома.

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#самолёты
#оружие
#пентагон
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