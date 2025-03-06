Песков назвал выступление Макрона с «обращением к нации» неточным и конфронтационным

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обширным и витиеватым обращением к согражданам, суть которого сводилась к якобы угрозе, которую представляет собой Россия, и необходимости этой угрозе противостоять. Заявления французского лидера прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Прежде всего он отметил, что речь Макрона вряд ли можно воспринять как выступление главы государства, который мечтает о мире. Его постоянные упоминания каких-то неведомых угроз, вооружений, перевооружений и противостояний свидетельствуют как раз об обратном: Франция больше думает о продолжении военных действий, высказал своё мнение представитель Кремля.
Макрон также говорил, что Россия стала угрозой для Франции и всей Европы «на земле, на море, в воздухе и даже в киберпространстве». Причём, по словам французского лидера, РФ продолжает «постоянно перевооружаться».
Пресс-секретарь российского президента также добавил, что Макрон ничего не сказал о законных правах и озабоченности России в этой связи, и необходимости для России принимать адекватные ответные меры. В целом выступление главы французской республики носило откровенно конфронтационный характер, заключил Дмитрий Песков.
Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв высказался о выступлении Макрона перед народом Франции ещё более определённо. Он назвал заявления президента республики «маниакальными».
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Макрон также говорил, что Россия стала угрозой для Франции и всей Европы «на земле, на море, в воздухе и даже в киберпространстве». Причём, по словам французского лидера, РФ продолжает «постоянно перевооружаться».
«При всем уважении, можно сказать, что там много неточностей, дипломатически говоря. Тут говорится о том, что Россия стала чуть ли не врагом, не противником Франции. Но ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ. Господин президент ничего об этом не сказал», — заметил Песков.
Пресс-секретарь российского президента также добавил, что Макрон ничего не сказал о законных правах и озабоченности России в этой связи, и необходимости для России принимать адекватные ответные меры. В целом выступление главы французской республики носило откровенно конфронтационный характер, заключил Дмитрий Песков.
Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв высказался о выступлении Макрона перед народом Франции ещё более определённо. Он назвал заявления президента республики «маниакальными».
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Александр Бойцов