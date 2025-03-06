В Совфеде оценили маниакальное заявления Макрона

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший об угрозе Европе со стороны РФ, маниакально навязывает французам, союзникам и всему миру ложную картину происходящего. Так считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«Ошибочность анализа — скорее надуманная, нежели объективная — приводит к роковым ошибкам в планировании. Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую "природную агрессивность России", Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно ложную концепцию происходящего», — написал Косачев в Telegram-канале.
По его словам, ложные выводы Макрона «ведут в пропасть».
Косачев также обратил внимание на выступление президента США Дональда Трампа перед конгрессом, который в основном говорил об американских внутренних проблемах и о том, как исправить ошибки прошлого. А Макрон же попытался списать все проблемы на Россию.
Напомним, 5 марта Макрон заявил об угрозе Франции и Европе со стороны России. К тому же президент допустил возможность размещения европейских военных на Украине.
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