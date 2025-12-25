Песков назвал выступление Зеленского на Рождество некультурным и озлобленным

25 декабря 2025, 14:05

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.





Он отметил, что Кремль обратил внимание на тон и содержание обращения, которое, по его мнению, выглядело странно и вызвало негативную оценку со стороны российских властей. К тому же Песков заявил, что Зеленский во время выступления не выглядел как адекватный человек.





«Видели сообщение о, действительно, странном тиражном рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлоблено, похож на малоадекватного человека», — заявил Песков журналистам.