В Польше чиновники безуспешно пытались захватить здание консульства России

Polsat: Гданьские чиновники попытались и не сумели захватить здание консульства РФ
Польские чиновники из города Гданьск пытались ворваться в здание генерального консульства России, однако внутрь их не впустили. Об этом сообщает телеканал Polsat со ссылкой на пресс-службу городской администрации.



Отмечается, что на территории дипломатической миссии находятся люди.

«Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери», — говорится в материале.
Напомним: генконсульство РФ в Гданьске прекратило функционировать после того, как МИД Польши в середине ноября отозвал согласие на его работу. Это было последнее консульство России в стране. Польские власти утверждают, что объект принадлежит их государству.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий распорядился убрать Круглый стол для переговоров в Президентском дворце в Варшаве перед встречей с Владимиром Зеленским. По его словам, этот «важный элемент» отправили в Музей истории Польши.
Мария Моисеева

