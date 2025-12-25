В Польше чиновники безуспешно пытались захватить здание консульства России

25 декабря 2025, 02:07

Polsat: Гданьские чиновники попытались и не сумели захватить здание консульства РФ

Фото: iStock/macky_ch

Польские чиновники из города Гданьск пытались ворваться в здание генерального консульства России, однако внутрь их не впустили. Об этом сообщает телеканал Polsat со ссылкой на пресс-службу городской администрации.





Отмечается, что на территории дипломатической миссии находятся люди.





«Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери», — говорится в материале.