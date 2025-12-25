В Польше чиновники безуспешно пытались захватить здание консульства России
Polsat: Гданьские чиновники попытались и не сумели захватить здание консульства РФ
Польские чиновники из города Гданьск пытались ворваться в здание генерального консульства России, однако внутрь их не впустили. Об этом сообщает телеканал Polsat со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Отмечается, что на территории дипломатической миссии находятся люди.
«Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери», — говорится в материале.Напомним: генконсульство РФ в Гданьске прекратило функционировать после того, как МИД Польши в середине ноября отозвал согласие на его работу. Это было последнее консульство России в стране. Польские власти утверждают, что объект принадлежит их государству.
Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий распорядился убрать Круглый стол для переговоров в Президентском дворце в Варшаве перед встречей с Владимиром Зеленским. По его словам, этот «важный элемент» отправили в Музей истории Польши.