В США заявили, что урегулирование конфликта на Украине возможно в ближайшие три месяца

Уитакер допустил, что конфликт на Украине урегулируют в ближайшие 90 дней
Фото: iStock/FabrikaCr

США считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это произойдет в ближайшие три месяца. Об этом сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.



Он отметил, что конфликт может быть урегулирован в течение 90 дней. По словам Уитакера, стороны переговоров обсуждают четыре документа, включая 20-пунктный мирный план.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

