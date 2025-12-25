В США заявили, что урегулирование конфликта на Украине возможно в ближайшие три месяца
США считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это произойдет в ближайшие три месяца. Об этом сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.
Он отметил, что конфликт может быть урегулирован в течение 90 дней. По словам Уитакера, стороны переговоров обсуждают четыре документа, включая 20-пунктный мирный план.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: