В США заявили, что урегулирование конфликта на Украине возможно в ближайшие три месяца

25 декабря 2025, 10:34

Уитакер допустил, что конфликт на Украине урегулируют в ближайшие 90 дней

Фото: iStock/FabrikaCr

США считают, что если конфликт на Украине и может быть завершен, то это произойдет в ближайшие три месяца. Об этом сообщил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.