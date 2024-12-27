Песков назвал вопиющим случаем отказ Норвегии спасать российских моряков

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим случай с судном под флагом Норвегии, которое отказалось спасать российских моряков с сухогруза «Урса Майор». Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с журналистами.
Песков отметил, что есть помощь терпящим бедствие в море россиянам действительно не была оказана, то это противоречит всем морским законам. Это является вопиющим случаем, заслуживающим тотального порицания.
Пресс-служба группы компаний «Оборонлогистика» в беседе с РИА Новости объяснила, что корабль под флагом Норвегии Oslo Carrier 3 находилось вблизи места крушения судна «Урса Майор». Однако по непонятной причине экипаж отказался взять на свой борт российских моряков, которые подошли к ним на спасательной шлюпке. Отмечается, что это грубое нарушение Международной конвенции о спасении 1989 года.
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Анастасия Чинкова