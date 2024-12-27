Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ «Оборонлогистика»: норвежское судно отказалось спасать экипаж «Урсы Майор»

«Оборонлогистика»: норвежское судно отказалось спасать экипаж «Урсы Майор»

Фото: iStock/Dikuch

Фото: iStock/Dikuch

Судно под норвежским флагом «Oslo Carrier 3» отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна «Урса Майор». Об этом пишет РИА Новости.
Спасательная шлюпка, направлявшаяся к «Oslo Carrier 3», находившемуся неподалеку, столкнулась с отказом норвежского судна, часть экипажа которого говорила на русском.

Экипаж сослался на некий запрет и не согласился взять на борт членов экипажа «Урса Майор». Организация «Оборонлогистика» охарактеризовала это событие как серьезное нарушение десятой статьи Международной конвенции о спасении 1989 года.



Сухогруз «Урса Майор», построенный в 2009 году и шедший под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпел крушение в Средиземном море, предположительно из-за теракта. Судно затонуло в 67 милях от Испании и в 45 милях от Алжира. 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Владелец судна утверждает, что «Урса Майор» является одним из крупнейших сухогрузов в России с максимальной грузоподъемностью 9,5 тысячи тонн, при этом на борту находилось 806 тонн груза.

Российское грузовое судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море после трёх взрывов по правому борту. В результате инцидента на борту обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Причиной крушения российского судна Ursa Major в Средиземном море стал теракт

Стало известно, что причиной крушения судна Ursa Major мог быть теракт

В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина
#море
#судно
#запрет
#нарушение
#крушение
У берегов Японии случилось землетрясение магнитудой в 5,7 балла
27 декабря 2024, 02:13

Фото: iStock/allanswart

У берегов японских островов Идзу произошло землетрясение магнитудой в 5,7 баллов. Об этом сообщает геологическая служба США.
Толчки были зафиксированы в 00:02 по московскому времени. Очаг землетрясения находится на глубине 10 километров по водой.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент нет.

Читайте также:

В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина

РФС: КДК отстранил от футбола пятерых российских игроков за договорные матчи

OrissaPost: медведь набросился на мужчину в Индии
#землетрясения
#япония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина
27 декабря 2024, 00:55

Фото: iStock/MattGush

В международном аэропорту Sky Harbor в городе Финикс в США произошла стрельба и поножовщина в ночь на Рождество. Об этом сообщает телеканал CNN.
Происшествие случилось в одном из ресторанов аэропорта, находящегося за пределами периметра безопасности. По прибытию полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.

Уже на парковке правоохранители задержали несовершеннолетнюю девушку и мужчину. При этом у последнего было ножевое ранение. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Раненая женщина находится в критическом состоянии.

По словам сержанта полиции Майры Рисон, причиной стрельбы и поножовщины стал семейный конфликт. Все фигуранты происшествия знакомы друг с другом.

Читайте также:

РФС: КДК отстранил от футбола пятерых российских игроков за договорные матчи

Глава Минтранса Казахстана Карабаев раскрыл подробности крушения самолета AZAL

Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы
#происшествие
#конфликт
#полицейские
#ранение
#сша
#стрельба
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РФС: КДК отстранил от футбола пятерых российских игроков за договорные матчи
26 декабря 2024, 23:41

Фото: iStock/Willard

Контрольно-дисциплинарный комитет отстранил пятерых игроков команды «Пари Нижний Новгород-М» за организацию договорных матчей в Молодежной футбольной лиге. Соответствующие сообщение появилось на официальном сайте РФС.
«Игроки, которые получили меньшее наказание, пошли на сотрудничество с департаментом защиты игры. Для них это решение станет серьезным уроком, но мы учли их раскаяние, поэтому, отбыв наказание, они смогут продолжить играть в футбол», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Дисквалификации получили как и нынешние, так и бывшие игроки «Пари Нижний Новгород-М». В числе договорных матчей оказались игры молодежного первенства России: «Ахмат-М» — «Пари НН-М» в первом туре 8 марта (изначально 1:1, засчитано 3:0) и ЦСКА-М — «Пари НН-М» во втором туре 15 марта (засчитан фактический результат 8:1).

Пожизненное отстранение от любой футбольной деятельности получил Никита Милюков. К пятилетней дисквалификации приговорили Захара Мозина, Максима Галочкина и Павла Шалимова. Трое последних будут находится под реальным исполнением санкций один год, а следующие четыре условно с испытательным сроков в два года.

Также дисквалификацию получил Денис Чупрунов. Он отстранен от футбола на три года условно с испытательным сроком в два года. К тому же ему полагается штраф в размере 50 тысяч рублей.

Читайте также:

Глава Минтранса Казахстана Карабаев раскрыл подробности крушения самолета AZAL

Генерал-майор Попов опроверг версию с обстрелом рухнувшего в Актау самолета

Жительницу Бурятии осудят по делу о покупке автомобиля на деньги ребенка-сироты
#деньги
#штраф
#футбол
#наказание
#нижний новгород
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Минтранса Казахстана Карабаев раскрыл подробности крушения самолета AZAL
26 декабря 2024, 23:07

Фото: istockphoto/Gudella

Первый сигнал от пилотов потерпевшего крушение самолета в Казахстане поступил в диспетчерский центр Актобе из-под Ростова в 10:43. Об этом агентству Казинформ рассказал глава республиканского Минтранса Марат Карабаев.
«До захода на воздушное пространство РК у самолета отказали системы управления, руль высоты и элеронов. Экипаж не имел возможность устойчиво выдержать курс и высоту», — сказано в публикации.

Диспетчеры сообщили, что экипаж планирует лететь в Актау после анализа информации о погоде. Позже выяснилось про взрыв баллона.

Самолет рейсом Баку — Грозный разбился накануне утром, 25 декабря. Спасатели Казахстана заявляли о 38 погибших. На трагедию отреагировали в НАТО, призвав к расследованию.

Читайте также:

«Вешать на Украину»: Военэксперт предположил, кто виноват в крушении азербайджанского самолета в Актау

В Госдуме сравнили крушение самолета в Актау с малазийским боингом

Алиев поручил госкомиссии расследовать причины авиакатастрофы вблизи Актау
#мир
#казахстан
#самолёты
#новости
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генерал-майор Попов опроверг версию с обстрелом рухнувшего в Актау самолета
26 декабря 2024, 21:30

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов опроверг версию с обстрелом рухнувшего в Актау самолета из стрелкового оружия, так как в таком случае самолет был бы «изрешечен как дуршлаг».
По его словам, другая версия, о столкновении борта с украинским БПЛА, также несостоятельна, потому что тогда самолет потерпел бы крушение сразу, а не по прилету в Казахстан.

При этом Попов согласился с предположением, что отверстия в корпусе самолета могли возникнуть из-за осколков от сбитого в воздухе украинского дрона.
«Мы бы в этих отверстиях могли найти детальки, которые пробили самолет. Когда такое изделие рассыпается в воздухе и ударяется о самолет, то на такой скорости какие-то осколки обязательно остались бы. Это выяснит уже следствие», — пояснил генерал-майор в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться окончательных результатов расследования крушения пассажирского самолета в Актау. Как сообщают argumenti.ru, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что до выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы о причинах случившегося было бы неверно.

Читайте также:

Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы

Среди десяти опознанных тел жертв крушения в Актау числятся три гражданина РФ

В НАТО сделали заявление после крушения самолета в Актау
#самолет
#казахстан
#бпла
#следствие
#дмитрий песков
#заявление
#нато
#крушение
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительницу Бурятии осудят по делу о покупке автомобиля на деньги ребенка-сироты
26 декабря 2024, 20:14

Фото: istockphoto/AMilkin

Дело жительницы Бурятии, обвиняемой в особо крупном мошенничестве, рассмотрит суд, проинформировали в региональном СУ СК РФ. Следователи считают, что женщина похитила 475 тысяч рублей, оформив опеку над ребенком на возмездной основе. Средства поступили осенью 2020 года.
Органам опеки обвиняемая пообещала, что купит автомобиль для ребенка, однако пользовалась машиной сама. Оставшуюся сумму в 165 тысяч она потратила на себя.

Требование переоформить машину на ребенка злоумышленница проигнорировала, а ей самой заинтересовались полицейские. Ребенок сейчас находится в другой семье.

Перед этим сообщалось, что мужчина подал в суд на супругу, которая ему изменяла.

Читайте также:

Убийца полицейского и его жены покончил жизнь самоубийством в Краснодарском крае

Подмосковные полицейские нашли в шести закладках 28 кг наркотиков

В боксера Терентьева выстрелили в Набережных Челнах после отказа вернуть деньги
#мир
#россия
#бурятия
#новости
#мошенничество
#криминал
#уголовное дело
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы
26 декабря 2024, 19:45

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Выживший при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау пассажир Субхонкул Рахимов из Екатеринбурга рассказал ТАСС о храбрости бортпроводницы.
По словам Рахимова, в критический момент стюардесса продолжала отлично выполнять свои обязанности, проявив стойкость и мужество. Он отметил, что выполнял все, что говорила бортпроводница.

Рахимов добавил, что стюардесса в основном говорила на азербайджанском и успокаивала ​пассажиров.

Напомним, самолет, выполнявший рейс, Баку — Грозный потерпел крушение близ Актау накануне, в среду, 25 декабря. Пилоты успели доложить о происходящем, к сожалению, оба погибли. Однако они увели борт от жилого квартала во избежание еще больших жертв. По данным Казахстана, трагедия унесла жизни 38 человек.

Читайте также:

Среди десяти опознанных тел жертв крушения в Актау числятся три гражданина РФ

МЧС опубликовало кадры прилета пострадавших при авиакатастрофе в Жуковский

Спасательные службы завершили поиски на месте катастрофы самолета близ Актау
#самолет
#трагедия
#поиски
#человек
#кадры
#крушение
#пилоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
OrissaPost: медведь набросился на мужчину в Индии
26 декабря 2024, 18:58

Фото: istockphoto/JNevitt

Медведь покалечил идущего по лесу мужчину в Индии, пишет OrissaPost. Уточняется, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 22 декабря. Пострадавший находился в штате Одиша неподалеку от населенного пункта Хинджирида округа Ангул.
Кишор Чандра Прадхан встретился с хищником, когда тот выскочил из кустов.

Мужчина отбился, однако у него тяжелые травмы головы и руки. Его нашли родные, доставив в окружной госпиталь. Сейчас местные жители добиваются компенсации для Прадхана за произошедшее.

Перед этим сообщалось, что на территорию детского сада в столичном Медведково пробрались две лисицы. На место вызвали сотрудников МЧС. Воспитатели подумали, что хищницы ушли, однако они были на территории.

Читайте также:

Baza: Санта-Клаус попытался поджечь мечеть в Серпухове

Занимавшегося сексом мигранта с 13-летней дочерью задержал отец в Екатеринбурге

Человека похитили за долг в 50 тысяч рублей в Ленобласти
#мир
#индия
#медведи
#нападение
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В калужском аэропорту отменили временные ограничения
26 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/skyNext

В аэропорту Калуги отменили введённый план «Ковёр». О этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее временные ограничения сняли в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский.

Как писал телеграм-канал SHOT, план «Ковёр» был введён, предположительно, из-за угрозы атаки беспилотников. Было задержано несколько рейсов.

Читайте также:

Среди десяти опознанных тел жертв крушения в Актау числятся три гражданина РФ

«Маски полетели»: выживший при крушении самолета AZAL о работе стюардесс

Эвакуированных из Актау граждан РФ везут в больницы из аэропорта Жуковский
#шереметьево
#жуковский
#домодедово
#внуково
#план
#маски
#ограничения
#рф
#беспилотник
#калуга
Следите за нашими новостями
в удобном формате