«Оборонлогистика»: норвежское судно отказалось спасать экипаж «Урсы Майор»

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Судно под норвежским флагом «Oslo Carrier 3» отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна «Урса Майор». Об этом пишет РИА Новости.
Спасательная шлюпка, направлявшаяся к «Oslo Carrier 3», находившемуся неподалеку, столкнулась с отказом норвежского судна, часть экипажа которого говорила на русском.
Экипаж сослался на некий запрет и не согласился взять на борт членов экипажа «Урса Майор». Организация «Оборонлогистика» охарактеризовала это событие как серьезное нарушение десятой статьи Международной конвенции о спасении 1989 года.
Сухогруз «Урса Майор», построенный в 2009 году и шедший под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпел крушение в Средиземном море, предположительно из-за теракта. Судно затонуло в 67 милях от Испании и в 45 милях от Алжира. 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Владелец судна утверждает, что «Урса Майор» является одним из крупнейших сухогрузов в России с максимальной грузоподъемностью 9,5 тысячи тонн, при этом на борту находилось 806 тонн груза.
Российское грузовое судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море после трёх взрывов по правому борту. В результате инцидента на борту обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Экипаж сослался на некий запрет и не согласился взять на борт членов экипажа «Урса Майор». Организация «Оборонлогистика» охарактеризовала это событие как серьезное нарушение десятой статьи Международной конвенции о спасении 1989 года.
Сухогруз «Урса Майор», построенный в 2009 году и шедший под российским флагом из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпел крушение в Средиземном море, предположительно из-за теракта. Судно затонуло в 67 милях от Испании и в 45 милях от Алжира. 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахена, двое числятся пропавшими без вести. Владелец судна утверждает, что «Урса Майор» является одним из крупнейших сухогрузов в России с максимальной грузоподъемностью 9,5 тысячи тонн, при этом на борту находилось 806 тонн груза.
Российское грузовое судно «Урса Майор» затонуло в Средиземном море после трёх взрывов по правому борту. В результате инцидента на борту обнаружена пробоина размером 50 на 50 сантиметров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова