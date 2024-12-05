Глава Чечни рассказал о сроках завершения спецоперации

Рамзан Кадыров (kremlin.ru)
Рамзан Кадыров заявил, что завершение специальной военной операции произойдет в ближайшее время, передает РИА Новости.
В ходе прямой линии с жителями Чечни он выразил уверенность, что активные боевые действия скоро закончатся, однако перестрелки могут продолжаться из-за интересов определенных групп, которые стремятся извлекать выгоду из затяжных конфликтов.
Глава Чечни также подчеркнул, что готов поддерживать продолжение военных действий до тех пор, пока угроза от противника не будет полностью устранена.
Ранее вечером 4 декабря Рамзан Кадыров подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного.
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«Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом», — пояснил Кадыров.
Глава Чечни также подчеркнул, что готов поддерживать продолжение военных действий до тех пор, пока угроза от противника не будет полностью устранена.
Ранее вечером 4 декабря Рамзан Кадыров подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного.
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Мария Моисеева