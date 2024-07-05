Обвинитель попросил судью приговорить Беркович* и Петрийчук* к 6 годам тюрьмы

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Обвинение попросило суд приговорить к шести годам колонии общего режима драматурга Светлану Петрийчук* и режиссера Евгению Беркович* по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщается в Telegram-канале «Адвокаты PRO людей».
«С лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, на срок 4 года», — говорится в публикации.
Слушание проходит в закрытом режиме во 2-м Западном окружном военном суде, поскольку, по информации стороны обвинения, некоторым из участников процесса угрожают.
Следствие считает, что фигурантки поставили пьесу «Финист ясный сокол» с содержанием признаков пропаганды и оправдания терроризма.
Пьеса рассказывает о женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать в Сирию.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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