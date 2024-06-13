Судебный процесс над Беркович* и Петрийчук* закрыт из-за угроз

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Второй Западный окружной военный суд закрыл слушания по уголовному делу театрального режиссера Евгении Беркович* и драматурга Светланы Петрийчук*.
Об этом пишет «Подъем». Так, процесс будет проведен в закрытом от СМИ и слушателей режиме из-за поступающих в соцсетях угрозах одному из участников суда.
Во вторник, на прошлом заседании, в суде выступил секретный свидетель «Никита». После просмотра постановки «Финист — Ясный сокол» он отнес запись спектакля, сделанную на телефон, в правоохранительные органы.
По его словам, в работе террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство.
В понедельник Беркович* вызвали скорую медицинскую помощь, поскольку в суде она почувствовала себя плохо.
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* внесены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов
Во вторник, на прошлом заседании, в суде выступил секретный свидетель «Никита». После просмотра постановки «Финист — Ясный сокол» он отнес запись спектакля, сделанную на телефон, в правоохранительные органы.
По его словам, в работе террористы показаны жертвами, а виновным выставлено российское государство.
В понедельник Беркович* вызвали скорую медицинскую помощь, поскольку в суде она почувствовала себя плохо.
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* внесены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов
Алёна Самарева