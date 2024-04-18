Зеленский признал продвижение ВС РФ и обвинил ЕС в промедлении

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам Евросоюза на саммите в Брюсселе признал продвижение российской армии и попросил у западных партнеров поддержки. Об этом пишет ТАСС.
«Они оказывают на нас давление на фронте и постепенно продвигаются», — заявил украинский лидер.Президент отметил значительное превосходство российской армии в вооружении и попросил у Запада «все, что помогает удерживать линию фронта», в частности технику, БПЛА и боеприпасы.
При этом Зеленский обвинил государства Евросоюза в промедлении с передачей Украине снарядов.
«К сожалению, мы пока не получили миллиона артиллерийских снарядов из Евросоюза, о которых так много говорили. Также некоторые другие инициативы еще не реализованы в полной мере, и это в первую очередь отражается на том, что могут использовать наши солдаты на фронте и чего им еще, к сожалению, придется ждать», — отметил Зеленский.Он также потребовал «ускорить реализацию договоренностей».
Ранее бывший депутат Верховной Рады предрёк итоги саммита НАТО по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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