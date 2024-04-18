Зеленский подтвердил причастность Киева к атаке на аэродром в Джанкое

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Вооружённые силы Украины нанесли удар по объекту в Крыму. Целью атаки был военный аэродром в городе Джанкой.
Об этом написал в своём телеграм-канале украинский президент Владимир Зеленский. Крымские власти и городская администрация Джанкоя не сообщали об атаке на военный аэродром. Известно, что накануне утром участок шоссе Джанкой — Феодосия перекрывали в районе села Победное без объяснения причин. Это село находится в ближайших окрестностях Джанкоя, между ним и городом расположен военный аэродром.
Ранним утром 17 апреля в одной из мечетей в Джанкойском районе выбило стёкла в окнах. Сообщалось о работе на севере Крыма систем противовоздушной обороны. Глава Джанкойской администрации Игорь Ивин сообщил, что обстановка в городе спокойная, перебоев в движении транспорта из-за временных ограничений нет.
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Александр Бойцов