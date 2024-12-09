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Песков: некорректно связывать условия заключенных в Сирии и убежище для Асада

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел некорректным вопрос журналистов, которые связали условия содержания заключенных в Сирии с предоставлением убежища бывшему президенту этой страны Башару Асаду.
«Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера. Здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае», — заявил Песков.

Он отметил, что этот вопрос является некорректным.



Песков отметил, что решение предоставить сирийскому президенту Башару Асаду политическое убежище в России принимал глава государства Владимир Путин.

Перед этим стало известно, что Асад снял с себя президентские полномочия и прибыл в Москву с семьей, поскольку Россия предоставила политику убежище.

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Путин заявил, что правда, сила духа и оружие на стороне России
09 декабря 2024, 14:18

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что сломить РФ никому не удастся, на ее стороне и правда, и сила духа, и оружия. Об этом российский лидер сообщил в ходе торжественной церемонии вручения Героям России медали «Золотая звезда».
По словам главы государства, решимость российских бойцов не оставляет никаких сомнений в том, что мы победим. На торжественное мероприятие в Кремль приглашены более 300 военнослужащих и гражданских лиц, которые проявили особое мужество и героизм.

Торжественное мероприятие приурочено ко Дню героев Отечества, который каждый год отмечается в России 9 декабря.

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#заявление
#владимир путин
#россия
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Востоковед раскрыл, кто спровоцировал события в Сирии
Эксперт Долгов: события в Сирии были операцией под эгидой США, Турции и Израиля
09 декабря 2024, 13:40

Фото: iStock/mrjo2405

События, развернувшиеся на минувшей неделе в Сирии, — это хорошо спланированная операция по свержению руководства сирийского лидера Башара Асада, которая проходила под эгидой США, Турции и Израиля. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его словам, вышеуказанные силы хотели сместить Асада, так как он был союзником Ирана и противником Израиля.
«Планировали ее и осуществляли под эгидой США, Турции, Израиля. Хотя эти силы и отрицают свою причастность к тому, что произошло. Это то, что добивались эти силы в Сирии, — смещение руководства Асада, как союзника России, как союзника Ирана, как противника Израиля, и вот это произошло. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время, но, на мой взгляд, здесь речь идет об изменении баланса сил в регионе», — пояснил востоковед в беседе с RT.
Тем временем эксперт по проблемам Ближнего Востока Станислав Иванов в разговоре с argumenti.ru отметил, что дальнейшая судьба Сирии во многом зависит о того, получится ли у многочисленных противников Асада объединиться, выработать общую политику для управления страной. По его мнению, сценарии будущего сильно разнятся — от погружения в полный хаос, как в Ливии, до светского государства по примеру Ирака.

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#сирия
#конфликт
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Кадыров раскрыл, как будет урегулирован украинский конфликт
Кадыров заявил, что решающий шаг в урегулировании по Украине сделает Путин
09 декабря 2024, 13:34

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решающий шаг в урегулировании по Украине сделает президент России Владимир Путин. Об этом информирует РИА Новости.
Помимо этого, он добавил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может остановить финансирование наемников на территории спецоперации.

Ранее в Крыму призвали Трампа прекратить поставки оружия Украине. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что заявления Трампа о желании режима Зеленского заключить сделку могут быть восприняты всерьез только при условии прекращения огня. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#конфликт
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Маск раскритиковал решение Байдена по Сирии
Маск обвинил кабмин США в мошенничестве из-за решения по гумпомощи Сирии
09 декабря 2024, 13:29

Фото: istockphoto/rarrarorro

Миллиардер Илон Маск обвинил американское правительство в мошенничестве после решения президента США Джо Байдена о выделении для Сирии гуманитарной помощи. Предприниматель высказался в соцсетях.
«Масштабы и размах мошенничества в правительстве поражают воображение», — гласит пост.
Таким образом бизнесмен отреагировал на разговоры о том, что хозяин Белого дома на этой неделе помог Украине, Анголе, а теперь передал гумпомощь сирийцам, когда граждане США спят из-за холодов в палатках, не получая поддержки.

Перед этим в Кремле высказались о произошедших в Сирии событиях. Также там отметили, кто принял решение предоставить убежище бывшему президенту Сирии Башару Асаду. Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

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Захват Сирии и прилет «воскресшего» Асада в Москву: последние новости о ситуации в Дамаске, причины эскалации, реакция России
09 декабря 2024, 13:27

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

В конце ноября 2024 года в Сирии вновь обострился конфликт между правительственными войсками, возглавляемыми президентом Башаром Асадом и объединенной вооруженной оппозицией, которую поддерживают боевики различных террористических группировок. 8 декабря, спустя полторы недели после начала эскалации, повстанцы захватили столицу Дамаск и Асад был вынужден экстренно покинуть страну, подав в отставку. О последних событиях в регионе расскажет «Радио 1».

Эскалация в Сирии 8 декабря: что известно


После завершения активных боевых действий между Израилем и боевиками ливанской «Хезболлы», а также палестинским ХАМАС, конфликт в Сирии вновь обострился. С 28 ноября экстремистские группировки начали нападения на правительственные силы в Идлибе и Алеппо на северо-западе страны. В этой операции участвуют представители Национального фронта освобождения — сирийской исламистской повстанческой группировки, а также «Сирийская национальная армия», представляющая оппозицию.
Западные страны открыто выражали поддержку этим группировкам, включая США, Великобританию, Турцию, Францию и ряд других государств. В то же время Россия продолжает поддерживать правительственные силы Сирии, оказывая помощь армии.

Дамаск взят под контроль боевиков


Повстанцы начали операцию, названную «Сдерживание агрессии». Ведущую роль в ней сыграла группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»*, являющаяся преемницей «Джебхат ан-Нусры»**. Эта группа была когда-то сирийским филиалом «Аль-Каиды»***.

Боевики почти не встречали сопротивления со стороны сирийской армии. К 29 ноября повстанцы захватили Алеппо, второй по значимости город Сирии и административный центр одноименной провинции. На следующий день они полностью восстановили контроль над восточной частью провинции Идлиб. К 5 декабря повстанцы заняли Хаму, четвертый по величине город страны, а также несколько населенных пунктов в данной провинции.

Уже 7 декабря «Сирийская национальная армия» овладела Пальмирой. В то же время продолжались боевые действия за Хомс, что открыло повстанцам путь к Дамаску и отрезало правительственные силы Асада от прибрежных районов страны.

Фото: iStock/mrjo2405

Повстанцы вошли в Дамаск, Асад покинул страну


В ночь на 8 декабря антиправительственные силы вошли в Дамаск, провозгласив его «освобожденным от тирании Башара Асада». Президент экстренно покинул столицу, и его дальнейшая судьба остается неизвестной. Согласно информации от Flightradar24, самолет, предположительно с Асадом на борту, исчез с радаров. Премьер-министр Гази аль-Джаляли, оставшийся в Дамаске, заявил, что не знает о местонахождении президента. Некоторые журналисты высказывают предположение, что самолет Башара Асада мог потерпеть крушение. Асад занимал пост президента Сирии с 2000 года.

Почему Башар Асад сдал страну всего за 12 дней?


Башар Асад фактически сдал Дамаск без особого сопротивления. По мнению научного сотрудника Института востоковедения РАН Григория Лукьянова, главной ошибкой Асада стало отсутствие реформ после 2015 года, когда ситуация в регионе стабилизировалась благодаря поддержке России. Это привело к ухудшению состояния сирийской армии из-за экономических трудностей, и в итоге она не смогла противостоять организованным оппозиционным силам, поддерживаемым экстремистскими группировками.

Напомним, десять лет назад в Сирии разразилась гражданская война. 15 марта 2011 года в Дамаске состоялся один из первых массовых протестов против правления Башара Асада.

К тому времени в ходе серии вооруженных мятежей в арабских странах, известной как «Арабская весна», уже произошли отставки президента Туниса Зин аль-Абидина Бен Али, который находился у власти 24 года, и президента Египта Хосни Мубарака, правившего 30 лет. Сам Асад на тот момент правил страной 10 лет.

В Сирии протестующие выдвигали лозунги против коррупции, в поддержку демократии и свободы слова. Они требовали от Башара Асада освободить пост президента.

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Лаврентьев: разведчиков Украины в Сирии уничтожат как пособников террористов


Стала известна судьба Башара Асада: куда пропал президент Сирии после переворота в стране


Башар Асад (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Ушедший с поста президента Сирии Башар Асад прибыл в Россию, сообщил источник в Кремле, передает ТАСС. По его словам, Асад находится в Москве вместе с членами своей семьи. Россия предоставила им убежище, исходя из гуманитарных соображений.

В воскресенье днем Министерство иностранных дел России подтвердило, что Башар Асад сложил свои президентские полномочия и покинул Сирию, однако его местонахождение на тот момент не уточнялось.

Российский МИД отметил, что Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «некоторыми участниками вооруженного конфликта» в стране и «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».

По последним данным, решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принял Владимир Путин, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Местоположение главы государства не раскрывается.

Байден прокомментировал информацию о местонахождении Асада


Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон получил сведения о том, что бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве. Выступая в Белом доме, он ответил на вопрос о местонахождении политика.
«Мы не уверены, где именно находится Асад, но есть данные, что он в Москве», — отметил Байден.

Он также подчеркнул, что в Сирии настал критический момент, который несет в себе как риски и неопределенности, так и возможности для создания лучшего будущего.

Реакция России на ситуацию в Сирии


Россия с серьезной озабоченностью наблюдает за развитием событий в Сирии, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Соответствующее обращение было опубликовано в телеграм-канале ведомства.

В заявлении МИД отмечается, что президент Сирии Башар Асад провел переговоры с участниками конфликта и принял решение о своем уходе с поста, покинув страну. Также, согласно информации министерства, Асад поручил осуществить передачу власти мирным путем.

«Россия не принимала участия в этих переговорах», — подчеркнули дипломаты.

МИД России призвал стороны конфликта воздерживаться от насилия и решать все вопросы через политический диалог.


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* «Хайат Тахрир аш-Шам» — организация, признанная террористической в России
** «Джебхат ан-Нусры» — организация, признанная террористической в России
*** «Аль-Каида» — организация, признанная террористической в России
#сша
#россия
#конфликт
#армия
#президент
#война
#операции
#сирия
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Трамп рассказал, что придумали демократы для победы на следующих выборах
Трамп: демократы хотят отмены народного голосования на следующих выборах
09 декабря 2024, 13:19

Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что члены Демократической партии Соединенных Штатов намерены избавиться от народного голосования на следующих выборах главы государства. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.
По мнению республиканского политика, демократы стремятся к тому, чтобы будущие президентские выборы были проведены исключительно на основе коллегии выборщиков.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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#политика
#дональд трамп
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В Кремле сделали заявление по поводу событий, произошедших в Сирии
Песков: произошедшее в Сирии удивило весь мир, Россия не исключение
09 декабря 2024, 13:15

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что события в Сирии стали неожиданностью для всего мира, включая Россию. Об этом информирует РИА Новости.
«Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир. Мы в данном случае не исключение», — сказал Песков.

Напомним, что в ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну, а повстанцы овладели тюрьмой Седная, освободив заключенных. Они также захватили здание общественного радио и телевидения, провозгласив свержение режима Асада.

До этого стало известно, что Асад прибыл в Москву с семьей, поскольку Россия предоставила политику убежище.

Ранее в Кремле ответили, кто решил предоставить Асаду политическое убежище. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мир
#песков
#рф
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В Кремле ответили, кто решил предоставить Асаду политическое убежище
Песков: Путин решил предоставить Асаду политическое убежище
09 декабря 2024, 12:52

Фото: istockphoto/yulenochekk

Решение предоставить сирийскому президенту Башару Асаду политическое убежище в России принимал глава государства Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Перед этим стало известно, что Асад снял с себя президентские полномочия и прибыл в Москву с семьей, поскольку Россия предоставила политику убежище.

Также сообщалось, что Иран не стал помогать Сирии, поскольку опасался возможных атак с израильской стороны. В исламской республике Асада обвинили в плохой подготовке к наступлению повстанцев.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце ноября террористические формирования атаковали Алеппо и Идлиб. Тогда Асад заявлял о том, что страна справится при помощи союзников.

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#мир
#россия
#сирия
#кремль
#владимир путин
#дмитрий песков
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В Киеве ответили советнику Трампа после претензий к Зеленскому
Депутат Рады сравнил Зеленского с бомжом после претензий экс-советника Трампа
09 декабря 2024, 12:05

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Половина парламента Украины одевается как бомжи, копируя Владимира Зеленского. Об этом написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
Так он прокомментировал заявление бывшего советника Дональда Трампа Роджера Стоуна, назвавшего наряд Зеленского во время встречи с Трампом в Париже неуважением к гражданам США.

По словам Дубинского, в Раде многим нравится «колхозный стиль Зеленского».

«Они разве еще не поняли, что в режиме ларечников — дресс-код ларечников?», — пояснил парламентарий.

Напомним, в субботу, 7 декабря, Дональд Трамп, Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце, которая, по информации местных СМИ, продлилась всего 35 минут.

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