Песков: некорректно связывать условия заключенных в Сирии и убежище для Асада

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел некорректным вопрос журналистов, которые связали условия содержания заключенных в Сирии с предоставлением убежища бывшему президенту этой страны Башару Асаду.
«Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера. Здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае», — заявил Песков.
Он отметил, что этот вопрос является некорректным.
Песков отметил, что решение предоставить сирийскому президенту Башару Асаду политическое убежище в России принимал глава государства Владимир Путин.
Перед этим стало известно, что Асад снял с себя президентские полномочия и прибыл в Москву с семьей, поскольку Россия предоставила политику убежище.
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