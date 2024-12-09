Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня»Маргарита Симоньян выразила сожаление по поводу жертв в Сирии, отметив, что для России это привело к репутационным потерям. В то же время она подчеркнула, что у РФ есть много дел в другой части мира. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну, а повстанцы овладели тюрьмой Седная, освободив заключенных. Они также захватили здание общественного радио и телевидения, провозгласив свержение режима Асада.
По ее мнению, из случившегося можно сделать вывод, что США бесконечно воспитывают отцеубийц, которые в итоге поворачиваются против них и их ценностей, добавив, что Вашингтон занимается этим на протяжении многих лет.
Ранее стало известно, что ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Для нас это потери тоже, репутационные как минимум. Другое дело, что мы выиграли и выиграем много, но на какое-то время осадок остается», — поделилась главный редактор свои мнением в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По ее мнению, из случившегося можно сделать вывод, что США бесконечно воспитывают отцеубийц, которые в итоге поворачиваются против них и их ценностей, добавив, что Вашингтон занимается этим на протяжении многих лет.
Ранее стало известно, что ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова