В Кремле сделали заявление по поводу событий, произошедших в Сирии

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что события в Сирии стали неожиданностью для всего мира, включая Россию. Об этом информирует РИА Новости.
«Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир. Мы в данном случае не исключение», — сказал Песков.
Напомним, что в ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну, а повстанцы овладели тюрьмой Седная, освободив заключенных. Они также захватили здание общественного радио и телевидения, провозгласив свержение режима Асада.
До этого стало известно, что Асад прибыл в Москву с семьей, поскольку Россия предоставила политику убежище.
Ранее в Кремле ответили, кто решил предоставить Асаду политическое убежище. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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