Песков неожиданно высказался об отношениях России и Армении

Фото: сайт Кремля
Армения является близким партнёром и союзником России. Значение взаимоотношений двух стран сложно переоценить.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Россию и Армению объединяют многие интеграционные форматы, такие, например, как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Кроме того, Москву и Ереван исторически связывают двусторонние отношения, в том числе гуманитарные, добавил представитель Кремля.
Песков, впрочем, признал, что в процессе такого тесного диалога и взаимодействия вполне могут время от времени возникать какие-то проблемы и шероховатости. Он подчеркнул, что диалог между Россией и Арменией продолжается на рабочем уровне, и в процессе этого диалога и будут разрешаться возникающие сложные моменты в отношениях между государствами.
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Александр Бойцов