Песков: Никаких подвижек к переговорам со стороны Киева не видно

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Россия по-прежнему открыта для переговоров. Однако со стороны Киева никаких подвижек с точки зрения готовности к диалогу не наблюдается.
Об этом на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Исходя из такого положения, при котором Украина не демонстрирует даже малейших признаков готовности к мирным переговорам, Россия продолжает проведение специальной военной операции, подчеркнул представитель Кремля.
Он также добавил, что российское государство продолжит проведение спецоперации вплоть до достижения всех её целей. Необходимо обеспечить выполнение всех задач по обеспечению безопасности России и её граждан, заключил пресс-секретарь президента РФ.
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«Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя: идем вперед», — констатировал Песков.
Он также добавил, что российское государство продолжит проведение спецоперации вплоть до достижения всех её целей. Необходимо обеспечить выполнение всех задач по обеспечению безопасности России и её граждан, заключил пресс-секретарь президента РФ.
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Александр Бойцов