Песков: Никаких подвижек к переговорам со стороны Киева не видно

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подводит итоги работы за год. С начала 2024 года в регионе было выписано штрафов на общую сумму 5 миллионов рублей за запаркованность контейнерных площадок. Выявление нарушений осуществлялось приложение «Народный инспектор».