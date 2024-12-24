В Кремле раскрыли, до каких пор продлится СВО

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Россия продолжает спецоперацию до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что конфликт на Украине завершится в 2025 году мирными переговорами или уничтожением одной из сторон.
Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине закончится в 2025 году. По его словам, он завершится мирными переговорами, либо одна из воюющих сторон будет уничтожена, и это будет не Россия.
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин постоянно говорит о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине.
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«Мы продолжаем специальную военную операцию. Нам важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности нашей страны», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Он также напомнил, что президент России Владимир Путин постоянно говорит о готовности Москвы к мирному урегулированию конфликта на Украине.
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Элина Позднякова