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В Кремле прокомментировали процесс переговоров по Украине

Песков: есть основания испытывать осторожный оптимизм по урегулированию на Украине
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

По вопросу урегулирования конфликта на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что в Вашингтоне испытывают осторожный оптимизм касаемо перспектив урегулирования конфликта на Украине.

«Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм», — прокомментировал Песков слова Уолтца.

Накануне Уолтц рассказал о работе спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москве, который участвует в переговорах с российской стороной и передает информацию о них в Белый дом. По словам Уолтца, это делается, чтобы Трамп мог принять решение о дальнейших действиях в рамках урегулирования конфликта.

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У ВСУ не осталось путей отступления из Курской области
14 марта 2025, 15:11

Фото: iStock/Jakub Laichter

Боевикам ВСУ больше некуда отступать из Курской области в связи с освобождением ВС РФ Гончаровки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«Они отступали через Гончаровку. Сейчас не осталось путей отступления», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 марта Минобороны официально заявило об освобождении Гончаровки в Курской области. На сегодняшний день армия России продолжает активно освобождать территории Курщины от оккупантов. ВСУ вынуждены отступать. Боевики массово пытаются бежать на украинскую территорию.

12 марта Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

13 марта были полностью освобождены Суджа, Меловой и Подол.

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#минобороны
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Хинштейн: С освобожденных территорий Курской области эвакуированы 209 россиян
14 марта 2025, 14:56

Фото: Telegram @Hinshtein

С 12 марта с освобожденных территорий Курской области эвакуировали 209 мирных граждан. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Среди них — 9 детей. 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на сегодняшний день в пунктах временного размещения находятся 128 человек, остальных забрали к себе родственники.

По словам врио главы региона, все люди обеспечены питанием, спальными местами и гуманитарными наборами. Кроме того, при необходимости оказывается психологическая, медицинская и юридическая помощь.

Хинштейн подчеркнул, что сейчас работа по спасению россиян продолжается.

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Подвергали сексуальному насилию: кто и за что убил в Одессе Демьяна Ганула*, причастного к поджогу Дома Профсоюзов
14 марта 2025, 14:37

Демьян Ганул* (Фото: Instagram** @demian.ganul)

В центре Одессы был убит радикал Демьян Ганул. Его застрелили на Александровском проспекте. Украинские власти уже подтвердили информацию об убийстве. Кто и за что мог расправиться с националистом расскажет «Радио 1».

Демьян Ганул* чем известен


Демьян Ганул* считается одним из организаторов беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания 2 мая 2014 года, в результате которого погибли почти 50 человек. Ганул* также выступал против памятников имперского и советского наследия — Екатерине, Пушкину и советским воинам. Он срывал концерты российских исполнителей и преследовал местных жителей, высказывающихся в поддержку русского языка.

В России его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Деятельность Ганула* и подобных ему преступников была направлена на создание атмосферы, в которой никто бы не сомневался в силе украинских неонацистов. В результате Ганул* начал участвовать в избиениях и похищениях людей. Одним из самых резонансных случаев стало нападение на одесского фитнес-тренера, который раскритиковал ТЦК. После этого тренер пропал и, как предполагается, оказался в рядах ВСУ, где над ним издевались и, вероятно, подвергали сексуальному насилию.

С началом специальной военной операции Ганул* больше занимался пиар-деятельностью, пытаясь убедить простых украинцев идти на фронт. Когда эти попытки перестали давать результаты, он начал сотрудничать с одесским военкоматом и принимал участие в насильственной мобилизации граждан.


Кто и за что мог убить Ганула*?


Не исключено, что убийство Демьяна Ганула* могло быть совершено одесскими партизанами. Однако существует и версия о том, что он стал жертвой разборок со своими криминальными сообщниками. На это указывает и стиль исполнения преступления — очевидно, работал наёмный киллер. В Одессе в настоящее время объявлен план «Перехват», и правоохранительные органы активно ищут убийцу.

Еще одним Мотивом убийства нациста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула* могла стать месть родственника одного из погибших мобилизованных солдат ВСУ.

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Меры поддержки для участников СВО и их семей: какие положены выплаты и льготы
14 марта 2025, 13:59

Фото: iStock/kobzev3179

Государство заботится о своих защитниках и предоставляет гарантированные льготы и выплаты не только участникам СВО, но и их семьям. Подробнее о мерах поддержки российских военных рассказывает «Радио 1».
Экипажи танков Т-80БМ группировки войск «Запад» оказывают поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям, нанося сокрушительные удары по выявленным целям. Огонь корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Задача работать с прямой наводки и с закрытых огневых позиций – огневое поражение противника. Ребята работают круглыми сутками, и днем, и ночью, независимо от погодных условий. Довольно удачно и качественно поражают противника», — рассказал российский боец.

Чтобы ускорить выполнение задач российской спецоперации, можно подписать контракт с Минобороны РФ и помочь своим соотечественникам защитить интересы своей родины на поле боевых действий.

Контракт с МО РФ в Подмосковье


Контракт с Минобороны РФ можно заключить на один, три или пять лет. Военнослужащим по контракту назначается единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. За выполнение боевых задач в зоне СВО гарантирована ежемесячная зарплата: от 204 тысяч рублей для рядового, от 232 тысяч рублей для сержанта.

При этом за каждые сутки участия в штурмовых действиях бойцы получают дополнительные 8000 рублей. За каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов полагается 50 тысяч рублей. За захват или уничтожение вражеской боевой техники можно получить от 50 тысяч рублей. В Подмосковье военнослужащие проходят качественную индивидуальную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками.

Выплаты за награды в зоне СВО


Военнослужащие, удостоенные наград, могут рассчитывать на значительные финансовые поощрения: ежемесячный оклад за признание от правительства, два оклада за награды от президента, три оклада за почетные звания и пять окладов за ордена и медали.

Героям России выплачивается 89 675 рублей в месяц. С марта 2025 года вводятся новые стимулы: ежемесячные надбавки в 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды и налоговые льготы для семей военнослужащих. Эти меры подчеркивают поддержку государства защитников страны.

Льготы для бойцов СВО


Государство заботится о своих защитниках и гарантированно предоставляет следующие льготы:

  • кредитные каникулы;
  • приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов);
  • освобождение от уплаты налога на имущество (один объект каждого вида);
  • приостановление по судебным делам (административным, гражданским, арбитражным);сохранение рабочего места (на период действия контракта и 3 месяца после его окончания);
  • преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности (в случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности на другую вакантную должность);
  • академический отпуск.
Кроме того, все бойцы спецоперации получают статус участника боевых действий, который предусматривает наличие дополнительных выплат и льгот. Ежемесячные выплаты для ветеранов составляют от 2,4 до 3,9 тысяч рублей. Также предоставляется компенсация за жилое помещение и капремонт, бесплатный проезд, психологическая помощь, обучение на бюджетной основе в вузах, отпуск в любое удобное время и другие.

Эти меры поддержки — не просто слова. Они отражают признание мужества и преданности тех, кто стоит на защите нашей страны. Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.

Льготы для семей участников СВО


Семьям военнослужащих предоставляются кредитные каникулы, а супруги бойцов СВО не могут быть уволены или сокращены при наличии детей до 18 лет. Детей своевременно зачисляют в детские сады, обеспечивают бесплатным питанием и продлёнкой в школах, а также льготами для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе.

Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар. Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей.

Выплаты по инвалидности

Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:

  • 3 млн. ₽ — разовая выплата;
  • 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении;
  • 0,8 - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
  • 4,3 - 21,9 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
  • 5,6-7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата;3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1, 2 группы инвалидности);
  • 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При получении ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Выплаты за гибель военнослужащего


В случае гибели бойца, его семья получает единовременную выплату в размере пять миллионов рублей.

Также полагается:

  • 4,4 млн. ₽ — единовременная выплата по месту службы;
  • 3 млн. ₽ — единовременная региональная выплата;
  • 3,1 млн. ₽ — страховая выплата в случае гибели;
  • до 10 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация;
  • 50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца.
Подать заявку на контракт с Минобороны РФ, а также подробнее обо всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации и их семьям можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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Кадыров обратился к оставшимся в Курской области бойцам ВСУ с важным заявлением
Кадыров призвал оставшихся военных ВСУ в Курской области сдаться в плен
14 марта 2025, 13:07

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграм-канале обращение к украинским военнослужащим, которые все еще находятся в Курской области и укрываются от российских вооруженных сил.
«Для военнослужащих ВСУ сейчас лучший вариант — сдаться в плен нашим бойцам», — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что жить в мире и согласии рядом с Россией лучше, чем вести с ней войну, добавив, что противник потерпит поражение, если попытается посягнуть на государственный суверенитет России. В качестве примера он привел недавно захваченного в плен военного ВСУ по имени Виктор. Рядового обнаружил спецназ «Ахмат» в селе Пушкарное Суджанского района.

В спешке солдат остался позади своих сослуживцев, которые в панике покидали позиции под давлением российских войск, и наткнулся на мину, получив ранения в ногу. После этого он решил укрыться в разрушенной артиллерийской установке, где и провел время без воды и пищи, пока его не нашли наши связисты. Они напоили Виктора и забрали с собой.

«По сути, наши ребята подарили украинскому солдату, пришедшему на нашу землю с оружием, вторую жизнь», — отметил Кадыров.
Он призвал остальных последовать примеру Виктора и сдаться в плен.

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