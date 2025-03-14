В Кремле прокомментировали процесс переговоров по Украине

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
По вопросу урегулирования конфликта на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Напомним, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что в Вашингтоне испытывают осторожный оптимизм касаемо перспектив урегулирования конфликта на Украине.
Накануне Уолтц рассказал о работе спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москве, который участвует в переговорах с российской стороной и передает информацию о них в Белый дом. По словам Уолтца, это делается, чтобы Трамп мог принять решение о дальнейших действиях в рамках урегулирования конфликта.
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«Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм», — прокомментировал Песков слова Уолтца.
Накануне Уолтц рассказал о работе спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Москве, который участвует в переговорах с российской стороной и передает информацию о них в Белый дом. По словам Уолтца, это делается, чтобы Трамп мог принять решение о дальнейших действиях в рамках урегулирования конфликта.
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Элина Позднякова