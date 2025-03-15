Песков заявил о сокращающемся для ВСУ времени сложить оружие в Курской области

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Предложение президента РФ Владимира Путина ВСУ сложить оружие в Курской области пока действует, но время истекает. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
«Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», — добавил представитель Кремля.
Ранее глава российского государства Владимир Путин пообещал гарантировать украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, но только в том случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.
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