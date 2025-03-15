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Песков заявил о сокращающемся для ВСУ времени сложить оружие в Курской области

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Предложение президента РФ Владимира Путина ВСУ сложить оружие в Курской области пока действует, но время истекает. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
«Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», — добавил представитель Кремля.

Ранее глава российского государства Владимир Путин пообещал гарантировать украинским военнослужащим жизнь и достойное обращение, но только в том случае — если Киев прикажет своим солдатам сдаться и сложить оружие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.

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ВС РФ сбили украинский беспилотник с отравляющим химическим боеприпасом в ЛНР
Мирошник: дрон ВСУ с боеприпасом с отравляющими веществами был сбит в ЛНР
15 марта 2025, 11:04

Фото: iStock/bbsferrari

Российские войска сбили украинский дрон с отравляющим химическим боеприпасом в Троицком районе Луганской Народной Республики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, целью атаки вражеского дрона, вероятнее всего, был гражданский объект. Мирошник отметил, что беспилотный летательный аппарата производства ФРГ был оснащен самодельной емкостью с химическим реактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке.

Посол добавил, что киевский режим применил химическое оружие против гражданского мирного населения. Данные действия запрещены рядом международных конвенций, заключил Мирошник.

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Массовая атака БПЛА на регионы, активная зачистка Курской области от армии ВСУ: последние новости СВО на 15 марта
15 марта 2025, 10:19

Фото: iStock/ KatarzynaBialasiewicz

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


За минувшую ночь расчёты противовоздушной обороны успешно ликвидировали 126 украинских дронов. В Волгоградской области было сбито 64 беспилотных летательных аппарата, в Воронежской — 38, в Белгородской — 14. Кроме того, в Брянской области было уничтожено семь украинских дронов, в Ростовской — два, а в Курской — один. По предварительным данным, пострадавших нет.

Курская область


Российские военные развивают наступление по всем направлениям в Курской области, зачищая от противника освобожденные населенные пункты. Хутор Бердин, в направлении которого противник бросал свои колонны с техникой и личным составом, зачищен. Кругленькое устойчиво контролируется войсками РФ.

В результате действий ВС РФ было освобождено село Гоголевка. Кроме того, закончена зачистка к северу от села, а также лесного массива к западу от Куриловки. Это позволило российским военным выйти к государственной границе и разделить силы противника на две части. Активные бои продолжают идти в Гуево и Олешне.
Осталось освободить три населённых пункта и примерно тридцать пять квадратных километров территории.

По информации из разных источников, в Суджанском районе Курской области в период с 14 по 15 марта находится от полутора до трёх тысяч украинских военных, которые пытаются выйти из окружения пешком, бросив бронетехнику и оружие. Они двигаются вдоль трассы Р-200 в направлении Юнаковки.

Покровское направление


В районе поселка Удачный боевые действия сконцентрированы в промышленной зоне, и наблюдается постепенное продвижение к югу от этого населённого пункта. Северо-западнее Котлино также происходят ожесточённые столкновения между противоборствующими силами.

В населённом пункте Успеновка военнослужащие Российской Федерации продолжают вытеснять ВСУ, пытаясь освободить западную часть населённого пункта. По лесным массивам южнее штурмовые группы РФ прокладывают путь в сторону Новосергеевки. Усиливается давление со стороны ВС РФ в районах Надеждинки, Преображенки и Запорожья.


Северское направление


В окрестностях Северска и западнее Переездного было замечено продвижение российских вооружённых сил. В направлении Фёдоровки, к северу от Сакко и Ванцетти, штурмовые группы российских войск приблизились к населённому пункту.

В районе Васюковки активизировались боевые действия, что может свидетельствовать о стремлении российских сил укрепить свои позиции и расширить зону контроля. Возле Белогоровки и Верхнекаменского продолжаются позиционные бои, в ходе которых противник пытается удержать свои позиции.

Запорожское направление


Российские военные наращивают натиск на позиции Вооружённых сил Украины в районе Пятихаток. К западу от этого населённого пункта, в окрестностях Жеребянок, наблюдается продвижение российских войск в направлении Каменки.

Главная задача — взять Каменку в кольцо, не только с востока, но и с юга. В окрестностях Малых Щербаков и в лесных массивах к югу от Щербаков идут интенсивные бои.

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Трамп оценил реакцию России на предложение о прекращении огня
Трамп: США получили от России хороший ответ на предложение о прекращении огня
15 марта 2025, 09:31

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил несколько хороших ответов от России на предложение о прекращении огня на Украине. Об этом политик сообщил во время выступления в министерстве юстиции США.
Республиканский политик отметил, что Соединенные Штаты также имеют достаточно хорошие контакты с Украиной. По словам американского лидера, Вашингтон хочет добиться прекращения огня.

Трамп добавил, что обсуждения по поводу 30-дневного перемирия, предложенного на переговорах США и Украины в Джидде, идут «тяжело», но при этом президент США уверен, что все «получается».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#трамп
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#конфликт
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Губернатор Волгоградской области Бочаров: большую часть дронов ВСУ перехватили
15 марта 2025, 09:11

Фото: iStock/aapsky

Украинские беспилотники в ночь на субботу, 15 марта, атаковали Волгоградскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.
По его словам, большая часть вражеских дронов была нейтрализована и перехвачена на территории трех районов области и в южной части Волгограда. Бочаров добавил, что после падения обломков БПЛА загорелся камыш в Красноармейском районе Волгограда, пожар оперативно потушен.

Согласно информации главы региона, пострадавших и повреждений объектов нет.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Минобороны сообщило о перехвате 126 дронов над Россией за ночь
Средства ПВО за ночь сбили 126 беспилотников ВСУ над шестью регионами России
15 марта 2025, 08:56

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО прошлой ночью перехватили 126 дронов. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, 64 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью, 38 — над Воронежской, 14 — над Белгородской, семь — над Брянской, два — над Ростовской и один — над Курской областью. Иные подробности в настоящее время не уточняются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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#минобороны рф
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