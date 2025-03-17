Песков: Ведётся подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник, 18 марта

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор со своим коллегой из России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Информацию о том, что эта беседа состоится, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Об этом он сообщил во время традиционной встречи с журналистами.
В предыдущий раз российский и американский лидеры беседовали по телефону 12 февраля. Их беседа продолжалась почти полтора часа и касалась в числе прочего вопросов мирного урегулирования украинского кризиса. Путин и Трамп договорились продолжать контакты, в том числе с целью согласования личной встречи.
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«Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор», — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос о контактах глав двух государств.При этом Песков не стал раскрывать возможную повестку телефонных переговоров президентов России и США. Трамп ранее говорил, что собирается обсудить с Путиным вопросы территорий и атомных электростанций на Украине.
В предыдущий раз российский и американский лидеры беседовали по телефону 12 февраля. Их беседа продолжалась почти полтора часа и касалась в числе прочего вопросов мирного урегулирования украинского кризиса. Путин и Трамп договорились продолжать контакты, в том числе с целью согласования личной встречи.
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Александр Бойцов