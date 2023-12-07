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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США занимаются неприкрытой демонизацией России, чтобы вынудить конгрессменов и сенаторов выделить Украине очередной пакет военной помощи. Об этом он заявил в ходе брифинга.
Песков добавил, что в данных условиях остается только надеется, что здравомыслящее население поймет истинные намерения руководства США.Он также добавил, что разумные парламентарии должны понять, что демонизация России является лишь способом оказывания давления.
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Анастасия Крестьянова