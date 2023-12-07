В Кремле высказались об убийство экс-депутата Рады Кивы

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что вопрос об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы полностью находится под контролем правоохранительных органов, именно они и будут предоставлять всю информацию.
«Это вопрос для наших правоохранителей, они занимаются следствием и любую информацию на этот счет будут предоставлять только они», - ответил Песков журналистам на вопрос об убийстве Кивы.
Напомним, 6 декабря окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Убийца Кивы следил за ним на протяжении последних трех недель. За это время киллер смог хорошо изучить повадки Кивы.
Читайте также:
«Готовьте гробы»: кто стоит за убийством Ильи Кивы и о чем он рассказал перед убийством
РИА Новости: В деле об убийстве Кивы обнаружилось странное обстоятельство
Самые опытные следователи и криминалисты расследуют убийство Кивы
Элина Позднякова