В Кремле прокомментировали стрельбу в брянской гимназии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стрельбу в брянской гимназии, заявил, что причины произошедшего должны оценить специалисты, а также необходимо понять, почему ранее принятые меры не сработали.
«Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами», - сказал Песков.
Он добавил, что перед тем как делать какие-то выводы сначала необходимо, чтобы специалисты оценили причины произошедшего, а также почему не сработали меры, которые были приняты ранее.
Напомним, ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе в Брянске. Инцидент произошел в гимназии №5. Школьница пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. Двое пострадавших госпитализированы. Всего ранены четыре мальчика, по которым восьмиклассница Алина открыла огонь из дробовика отца. Предполагается, что девочка принесла в школу оружие в тубусе. В результате стрельбы скончалась одноклассница стрелявшей. Сама восьмиклассница покончила с собой.
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