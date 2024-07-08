Киев обвинил Россию в ударе по детской больнице: кто на самом деле убил украинских детей и что поразили русские «Кинжалы»

Фото: IStock/Yauhen Akulich
Восьмого июля российская армия нанесла массированный удар по военным целям на Украине. Повреждены оказались военные заводы, аэродром и склады с вооружением ВСУ. Вскоре в сети появились кадры, на которых видны обломки ракет возле детской больницы. Кто стоит за ударом по украинскому детскому госпиталю и в чем Киев обвинил Москву расскажет редакция «Радио 1».
Как ВКС обманули ПВО Украины
Авторы телеграм-канала «WarGonzo» рассказали, как российским военным удалось обхитрить систему ПВО Украины. Четыре бомбардировщика ВКС России совершили обманный маневр минувшей ночью. Самолеты были подняты в воздух, однако ракеты при этом запущены не были. Удар по объектам на Украине был нанесен лишь днем. Это позволило отвлечь внимание и дезориентировать системы ПВО.
Украинская сторона позже сообщила, что 8 июля по всей стране было запущено 40 ракет. Основной целью ударов были объекты в Киеве, однако взрывы также прогремели в Кривом Роге и Днепропетровске.
Подполье сообщило об ударе по заводу с защитой для танков
Целью российской армии также стало здание предприятия в Кривом Роге, где обшивали защитными сетками тяжелую военную технику. Об этом рассказал изданию РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удар пришелся по зданию горно-обогатительной компании «Метинвест», где было налажено производство металлических сеток для установки их на боевые машины пехоты (БМП) и танки.
Издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале сообщило, что комбинат, по которому был нанесен удар, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Однако эта информация не подтверждена.
Фото: IStock/vadimrysev
ВС РФ поразили склад завода «Артем»
Ракетным ударом ВС РФ поразили склад военного завода «Артем». Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«Поражен склад... Был прилет в районе завода... Мощный взрыв, пожар. Это завод «Артем», где производят в том числе ракеты», — рассказали собеседники агентства.
В Житомире поражен военный аэродром
Ракетный удар ВС РФ поразил военный аэродром Озерное в Житомирской области.
«Множественные взрывы на военном аэродроме Озерное в Житомирской области после пусков ракет с бортов ракетоносцев», — цитирует ТАСС источника в силовых структурах.
Минобороны РФ подтвердило информацию об ударах по Украине
В российском ведомстве сообщили, что массированный удар по Украине 8 июля стал ответом на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики. В министерстве уточнили, что удары ВС РФ были нанесены высокоточным оружием большой дальности, все цели поражены.
Зеленский обвинил Россию в ударах по гражданским объектам
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия нанесла целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре. Он обратился к западным союзникам и призвал их выделить дополнительные системы ПВО. Украинский лидер сообщил, что в результате атаки в Киеве погибли десятки людей, около 100 человек получили ранения.
Российское Минобороны в свою очередь подчеркивает, что не целится по мирной инфраструктуре, а повреждения гражданских объектов обусловлены некачественной работой украинской ПВО.
«Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», — заявили в Минобороны РФ.
Удар по детской больнице Киева: что известно
В Минобороны РФ прокомментировали эту информацию и заявили, что опубликованные украинской стороной кадры свидетельствуют о том, что разрушения стали возможными вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Аналогичным мнением поделились авторы канала «Война с фейками». По их словам, на снимках видны поражающие элементы от зенитной ракеты С-300. Такие используют украинские системы ПВО. При этом, уточняют обозреватели, если бы русская ракета попала в здание больницы, то повреждения были бы значительнее.
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Анастасия Хохлова