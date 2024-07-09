В Минобороны РФ раскрыли, чем вызваны разрушения гражданских объектов в Киеве

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Заявления о намеренном ударе ВС РФ по гражданским объектам на территории Украины не соответствуют действительности, поскольку фото и видео подтверждают, что разрушения вызваны падением ракеты украинской ПВО. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что на многочисленных опубликованных кадрах видно, что разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты, которая была запущена из зенитного ракетного комплекса, расположенного в черте города.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что такие «истерики киевского режима» наблюдаются не впервые и каждый раз они выпадают на проведение саммита НАТО. Целью таких провокация является обеспечение дальнейшего финансирования Украины и продолжение вооружённого конфликта «до последнего украинца».
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Анастасия Чинкова