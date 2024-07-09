Захарова ответила Пугачевой на ее слова об инциденте в Киеве: «Бог разберется»

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На комментарий певицы Аллы Пугачевой про инцидент с детской больницей в Киеве ответила дипломат Мария Захарова в Telegram-канале.
«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Ранее исполнительница написала в сети о том, что «Бог терпелив, но всему есть предел».
По заявлению посла России в США Анатолия Антонова, разгоняемая американской стороной истерия насчет киевской больницы «Охматдет» является образцом оголтелой пропаганды против России.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, комментируя обвинения со стороны Киева, что ВС РФ бьют только по тем объектам, которые относятся к военному потенциалу Украины.
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