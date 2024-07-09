Захарова ответила Пугачевой на ее слова об инциденте в Киеве: «Бог разберется»

На Украине с февраля 2022 года сотрудники местных военкоматов объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на юриста Романа Лихачева. Отмечается, что с начала СВО на нарушителей воинского учета также составили 180 тысяч административных протоколов.