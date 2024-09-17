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Президент России Владимир Путин принял решение увеличить численность Вооружённых сил (ВС) страны, что связано с необходимостью формирования новых подразделений для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.
«Для проведения спецоперации требуются новые части, и они формируются из добровольцев, подписавших контракт с министерством обороны РФ», — отметил он. По его словам, увеличение численности армии позволит укрепить позиции и обеспечить защиту рубежей.Согласно указу президента, численность ВС РФ вырастет до 1,5 миллиона военнослужащих, что сделает российскую армию второй по численности в мире, уступая только Китаю.
Депутат Виктор Заварзин также отметил, что в связи с наступлением ВСУ необходимо укрепить позиции. По его словам, генштаб всё рассчитал, и это решение станет важным шагом для укрепления обороноспособности страны.
Ранее сообщалось, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о намерении лишить россиян комфортной жизни направлены на продолжение боевых действий. Такое мнение выразила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в интервью RT.
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Елена Перлова