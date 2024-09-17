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Враг наступает: стало известно, зачем Путин увеличил численность российской армии

Депутат Гурулев: численность российской армии увеличена для проведения СВО
17 сентября 2024, 06:29
Фото: istock/Dzmitry Ryshchuk

Фото: istock/Dzmitry Ryshchuk

Президент России Владимир Путин принял решение увеличить численность Вооружённых сил (ВС) страны, что связано с необходимостью формирования новых подразделений для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

«Для проведения спецоперации требуются новые части, и они формируются из добровольцев, подписавших контракт с министерством обороны РФ», — отметил он. По его словам, увеличение численности армии позволит укрепить позиции и обеспечить защиту рубежей.
Согласно указу президента, численность ВС РФ вырастет до 1,5 миллиона военнослужащих, что сделает российскую армию второй по численности в мире, уступая только Китаю.



Депутат Виктор Заварзин также отметил, что в связи с наступлением ВСУ необходимо укрепить позиции. По его словам, генштаб всё рассчитал, и это решение станет важным шагом для укрепления обороноспособности страны.

Ранее сообщалось, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о намерении лишить россиян комфортной жизни направлены на продолжение боевых действий. Такое мнение выразила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в интервью RT.

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#всу
#вс рф
Пожилые жительницы курского села эвакуировались на велосипедах под обстрелом ВСУ
Жительница Курской области рассказала, как ехала на велосипеде под обстрелом
17 сентября 2024, 06:48

Фото: istock/AlbyDeTweede

Жительницы села Попово-Лежачи Курской области вынуждены были покинуть свои дома на велосипедах под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одна из женщин рассказала о пережитом РИА Новости.
«Кто мог — выехали на машинах. У меня был только велосипед. Мы отвязали животных и выпустили их на волю. Ко мне приехали две подруги, и мы втроем отправились в поселок Званное», — поделилась она.
Женщины покинули село рано утром, в 7 часов, когда в их районе уже начались обстрелы.

На пути их приютили в местном храме, где им оказали помощь: накормили, обогрели и успокоили. «Страшно было очень», — призналась женщина.

Ранее власти Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей 89 населённых пунктов в приграничной зоне, находящейся под угрозой обстрелов. В числе эвакуированных — жители деревень и сёл Рыльского и Хомутовского районов.

Также сообщалось, что Курская епархия разместила в пунктах временного размещения около 30 тысяч человек, лишившихся домов в результате вторжения ВСУ в регион. Церковь оказала одну из первых инициатив по поддержке пострадавших.

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#женщина
#село
#велосипед
#всу
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Стало известно, зачем Зеленский хочет лишить россиян комфортной жизни
Аналитик Еремина: Зеленский хочет продолжения конфликта
17 сентября 2024, 02:11

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о намерении лишить россиян комфортной жизни направлены на продолжение боевых действий. Такое мнение выразила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина в интервью RT.
«Задача Зеленского сейчас — не ослаблять внимание к конфликту и обеспечить его продолжение. Для него важно, чтобы военные действия не прекращались», — пояснила Еремина.
Эксперт также отметила, что Владимир Зеленский и другие заинтересованные силы стремятся к затягиванию конфликта, так как это позволяет привлекать дополнительные финансовые ресурсы. По словам Ереминой, чем дольше продолжается конфликт, тем больше возможностей у Зеленского «притягивать на себя финансы».

Ранее Зеленский заявил, что ухудшение условий жизни в России, в том числе отключение электроэнергии и возникновение опасностей для граждан, может привести к тому, что россияне начнут оказывать давление на президента Владимира Путина.

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#эксперт
#конфликт
#россияне
#зеленский
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В Курской области перечислили населенные пункты, подлежащие эвакуации
89 деревень в Курской области хотят эвакуировать
17 сентября 2024, 01:31

Фото: istock/Vladimir Zapletin

Правительство Курской области опубликовало список 89 населенных пунктов, жители которых подлежат обязательной эвакуации. Перечень, включающий деревни и села Рыльского и Хомутовского районов, был размещен в официальном Telegram-канале регионального правительства.
Все эти населенные пункты находятся в 15-километровой приграничной зоне. Процесс эвакуации будет координироваться силовыми структурами, местными властями и дружинниками центра «Патриот». Власти призвали жителей отнестись к ситуации с пониманием.

Ранее, 14 сентября, сообщалось, что Курская епархия разместила около 30 тысяч беженцев в пунктах временного размещения после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион. Церковь оказала одну из первых поддержек в размещении тех, кто потерял жилье из-за боевых действий.

ВСУ вошли на территорию Курской области 6 августа, после чего в регионе был введен режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции (КТО). 10 сентября Россия начала контрнаступление, и за двое суток группировка войск «Север» освободила несколько населенных пунктов.

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#россия
#бпла
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#всу
#минобороны
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Минобороны: девять украинских БПЛА уничтожили над Брянской и Курской областями
17 сентября 2024, 00:49

Фото: istockphoto/aapsky

Российские силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над Брянской и Курской областями, восемь над первым регионом и один над вторым. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, атака ВСУ была отражена в период с 21:55 по 22:25 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской», — говорится в сообщении министерства.
Спустя некоторое время брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что после уничтожения беспилотников пострадавших и погибших нет, разрушения отсутствуют, на месте падения обломков работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Минобороны представило видео авиационной бомбардировки военнослужащих и техники ВСУ в Курской области. Сообщалось, что удар был нанесен экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в приграничном районе.

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Зеленский заявил о готовности украинского мирного плана на 90%
16 сентября 2024, 21:55

Владимир Зеленский заявил, что украинский мирный план по основным пунктам готов на 90% и на следующей неделе он будет представлен западным союзникам. Об этом он заявил в своих соцсетях. В чем заключается мирный план и какие пункты в него входят — неизвестно.
«Совещания по подготовке нашего, украинского, «Плана победы». <...> То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира. Более чем на 90 процентов все выписано», — отметил Зеленский.
Он также добавил, что в плане расписаны вполне достижимые шаги, с помощью которых конфликт может быть урегулирован.

Владимир Зеленский все чаще бросается громкими заявлениями. Недавно он утверждал, что «все идет по украинскому плану», комментируя контрнаступление российских войск в Курской области, однако никаких подробностей не сообщил. Еще одним перлом Зеленского были его слова о желании лишить россиян комфортной жизни.

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#конфликт
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СБУ вызвала на допрос вологодского губернатора Филимонова за поддержку ВС РФ
16 сентября 2024, 21:46

Фото: istockphoto/kostsov

СБУ вызвала на допрос губернатора Вологодской области Георгия Филимонова за поддержку ВС РФ в зоне СВО. Об этом глава российского региона написал в своем телеграм-канале, приложив фотографию соответствующей повестки.
Судя по снимку, вологодского губернатора ожидают в офисе СБУ, расположенном в Тернополе на проспекте, который назван в честь нациста Степана Бандеры.
«Скорее, нас опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений. У парней к этим доморощенным полицаям много вопросов. Отвечать придется всем за все. Ждать недолго», — прокомментировал повестку Филимонов.
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#всу
#вс рф
#сбу
#вологодская область
#сво
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Боец ВС РФ рассказал о выводе своих товарищей из окружения ВСУ
Боец ВС РФ Морозов рассказал о выводе своих товарищей из окружения ВСУ
16 сентября 2024, 20:39

Фото: istockphoto/zim286

Боец российской армии, сержант Константин Морозов рассказал подробности вывода сослуживцев из окружения боевиков ВСУ на Херсонском направлении. Об этом пишет портал «Главный Региональный». Солдат ВС РФ отметил, что биться с врагом было тяжело, ситуацию осложняли постоянные атаки и контратаки.
«Моему подразделению была поставлена задача ребят оттуда вытащить. Шли семь километров пешком, по 2-3 человека, чтобы не заметили дроны. Очень помогли местные — предупредили, где блокпосты ВСУ, наблюдательные пункты. Как добрались до места, завязался бой. Буквально из соседнего дома — два автоматчика, спереди — пулемет», — пояснил сержант ВС РФ.
Херсонская область является российским регионом с конца сентября 2022 года после референдума о вступлении субъекта в состав РФ. На данный момент там имеются временно подконтрольные Киеву территории.

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#украина
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#всу
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«Интим-услуги»: стало известно, чем занимаются женщины-наемницы в ВСУ
Корнилов: наемницы в ВСУ могут не только воевать, но и оказывать интим-услуги
16 сентября 2024, 20:14

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Иностранные женщины-наемницы, которые служат в рядах ВСУ, могут заниматься не только военной или медицинской деятельностью, но и оказывать интим-услуги. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов. По его мнению, при этом женщины-наемницы — явление крайне редкое.
Корнилов также отметил, что важно учитывать невысокое число наемниц среди украинских военных, которое близится больше к погрешности.
«А сами наемницы на стороне ВСУ могут заниматься чем угодно. Не обязательно речь о военном деле или медицинских специальностях. Допускаю, что они предоставляют в том числе и сексуальные услуги», — предположил политолог в беседе с NEWS.ru.
Ранее сообщалось, что украинские девушки-военнослужащие, участвующие в боях на передовой в Курской области, привлекли внимание как российских, так и западных СМИ. На своих страницах в социальных сетях они публикуют фотографии, сделанные на российской территории, и уже известно о нескольких случаях, когда украинки попадали в плен к российским военным. Что с ними обычно происходит в плену — в материале «Радио 1».

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#сми
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Журналист из Австралии назвал атаку на Белгород оружием Запада терактом НАТО
РИА Новости: Атака на Белгород оружием Запада является терактом НАТО
16 сентября 2024, 20:11

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

ВСУ атаковали Белгород западным оружием, что является террористической кампанией НАТО, заявил РИА Новости австралийский журналист Джони Х. Мужчина стал свидетелем обстрела.
«Нечего критиковать Россию, когда вы видите это. Это чешская ракета "Вампир", поставленная на Украину для устрашения мирного населения России. Белгород - гражданский город. Я уже наизусть знаю, как выглядят прилеты этих ракет», — прокомментировал Джони Х.

Он работает в зоне боевых действий на протяжении 15 месяцев, проживал в Донецке, где наблюдал атаки мирного населения со стороны киевского режима.

«…И я скажу вам то, что вижу. А вижу я террористическую кампанию НАТО и мирных жителей Белгорода», — резюмировал журналист.

Боевики ВСУ регулярно атакуют мирных жителей. По мнению экспертов, они таким образом компенсируют потери на фронте.

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