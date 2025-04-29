Стало известно, кто из стран СНГ приедет в Москву на День Победы 9 мая

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Главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии, поучаствуют в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генсека СНГ Сергея Лебедева.
«Все главы стран СНГ, за исключением двух. К сожалению, Украина и Молдавия будут отсутствовать. Девять глав государств будут присутствовать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Что касается зарубежных стран, желание посетить российскую столицу в День Победы изъявлял словацкий премьер Роберт Фицо, а израильский дипломат Александр Бен Цви отмечал, что страну представят на параде.
СССР одержал победу над немецко-фашистскими захватчиками в 1945 году. Нацисты безоговорочно капитулировали перед Красной армией 8 мая по Европе.
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Никита Кротов