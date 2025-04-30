Путин ответил на слова Лукашенко о георгиевской ленте в Белоруссии

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Президент России Владимир Путин высказался по поводу комментариев своего белорусского коллеги Александра Лукашенко относительно различных символов победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.
Белорусский президент сообщил, что граждане Белоруссии отмечают День Победы, используя как традиционные георгиевские ленты, так и национальные знаки «Беларусь помнит».
Поддерживая мысль Лукашенко, российский лидер подчеркнул важность общей истории, стоящей за различными символами. По словам Путина, именно общий исторический опыт объединяет народы двух стран, независимо от формы выражения памяти о победе.
Таким образом, оба лидера выразили согласие в важности сохранения исторической памяти и уважения друг друга в вопросах национальной идентичности и традиций.
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Поддерживая мысль Лукашенко, российский лидер подчеркнул важность общей истории, стоящей за различными символами. По словам Путина, именно общий исторический опыт объединяет народы двух стран, независимо от формы выражения памяти о победе.
«Символы могут быть разные, главное, что стоит за ними – это общая история, настоящее и будущее наших народов», – заявил глава российского государства.
Таким образом, оба лидера выразили согласие в важности сохранения исторической памяти и уважения друг друга в вопросах национальной идентичности и традиций.
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Дарья Осипова