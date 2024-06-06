Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры на него из западных СМИ

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимиру Путину не показывают карикатуры на него из западных СМИ.
Журналисты спросили у представителя Кремля, как в администрации президента относятся к карикатурам на Путина, которые создаются западными изданиями, и почему их не показывают главе государства.
Песков ответил, что в настоящее время стали выпускать много однотипных и мало талантливых изображений. Но есть попадаются какие-то более талантливые карикатуры, их обязательно показывают Путину.
Днём ранее президент в ходе встречи с представителями крупнейших международных информагентств отреагировал на свои карикатуры, представленные в западной прессе. Он ответил словами: «Правильно они рисуют, пусть боятся».
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Песков ответил, что в настоящее время стали выпускать много однотипных и мало талантливых изображений. Но есть попадаются какие-то более талантливые карикатуры, их обязательно показывают Путину.
Днём ранее президент в ходе встречи с представителями крупнейших международных информагентств отреагировал на свои карикатуры, представленные в западной прессе. Он ответил словами: «Правильно они рисуют, пусть боятся».
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Анастасия Чинкова