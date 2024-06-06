«Путин повышает ставки»: в США забили тревогу после прямого обращения Путина к Байдену

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин напрямую потребовал от главы США Джо Байдена перестать снабжать украинскую армию оружием. Об этом экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор написал на своей странице в соцсети Х.
По его словам, Путин повышает ставки. Он напрямую говорит американскому президенту, чтобы тот перестал предоставлять оружие Киеву, поскольку ничем хорошим это не закончится.
Днём ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что в письменном виде потребовал от Байдена прекращения поставок оружия на Украину. Это позволит завершить боевые действия в течение нескольких месяцев.
Также в ходе встречи с представителями международных информагентств, глава государства заявил, что США интересуют только их величие, а не Украина.
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Днём ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что в письменном виде потребовал от Байдена прекращения поставок оружия на Украину. Это позволит завершить боевые действия в течение нескольких месяцев.
Также в ходе встречи с представителями международных информагентств, глава государства заявил, что США интересуют только их величие, а не Украина.
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Анастасия Чинкова