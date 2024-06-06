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«Путин повышает ставки»: в США забили тревогу после прямого обращения Путина к Байдену

Макгрегор: Путин напрямую потребовал от Байдена прекращения поставок оружия ВСУ
06 июня 2024, 11:45
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин напрямую потребовал от главы США Джо Байдена перестать снабжать украинскую армию оружием. Об этом экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор написал на своей странице в соцсети Х.
По его словам, Путин повышает ставки. Он напрямую говорит американскому президенту, чтобы тот перестал предоставлять оружие Киеву, поскольку ничем хорошим это не закончится.

Днём ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что в письменном виде потребовал от Байдена прекращения поставок оружия на Украину. Это позволит завершить боевые действия в течение нескольких месяцев.



Также в ходе встречи с представителями международных информагентств, глава государства заявил, что США интересуют только их величие, а не Украина.

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Песков: позиция Японии о возобновлении диалога ожидаема
06 июня 2024, 13:03

Фото: Сайт Кремля

Реакция японской стороны на слова президента РФ Владимира Путина об условиях продолжения диалога о заключении мирного соглашения ожидаема. Об этом в рамках брифинга журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Достаточно ожидаемая. Здесь наша позиция абсолютно понятна, она изложена главой государства, и больше к этому добавить нечего», – сказал Песков

До этого Путин заявлял об отсутствии на текущий момент условий, чтобы продолжать мирный диалог с Японией по Курильским островам. Российский лидер отмечал, что Токио присоединился к усилиям нанести стратегическое поражение России.

В ответ генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси заявлял, что позиция Москвы, которая хочет переложить ответственность на Японию, совершенно неприемлема и несправедлива.

В апреле российский дипломат Мария Захарова в свете доклада японского МИДа о якобы незаконной оккупации российской стороной Южных Курил заявила, что независимость страны над Южными Курильскими островами неоспорима и не обсуждается.

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#мир
#россия
#япония
#дмитрий песков
#владимир путин
#новости
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Экс-помощник Путина Сурков описал формулу мира фразой «минус Зеленский»
Экс-помощник главы России Сурков описал формулу мира фразой «минус Зеленский»
06 июня 2024, 12:57

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший помощник российского президента Владислав Сурков назвал исключение из переговоров главы Украины Владимира Зеленского условием мирного завершения конфликта. Об этом сообщает портал «Актуальные комментарии».
По его словам, формула мира максимально проста: «минус Зеленский». Исключительно путем вычитания этой «мнимой величины» можно достичь положительного результата.

Сурков подчеркнул, что Зеленский, отвергнув Минские соглашения, привёл в действие механизм запуска глобальной войны. Чтобы предотвратить такую угрозу, необходимо принятия мер подобного характера и масштаба.

Напомним, что с 15 по 16 июня в Швейцарии пройдёт саммит по Украине, в котором примут участие свыше 160 стран. При этом Россия на него приглашена не была.

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#владимир зеленский
#саммит
#переговоры
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«Идея неправильная»: НАТО не видит угрозы со стороны России
Столтенберг: НАТО не видит угрозы со стороны России
06 июня 2024, 12:33

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

НАТО не видит неминуемой угрозы странам-участницам с российской стороны. Об этом в рамках пресс-конференции в Хельсинки заявил генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Мы не видим неминуемой угрозы какому-либо члену НАТО», – сказал Столтенберг, отвечая прессе.

Он добавил, что после окончания украинского конфликта РФ может перегруппировать силы, но это не означает угрозы с ее стороны для какой-либо из стран-участниц блока. Столтенберг сослался на соглашение о коллективной безопасности, а также на пятую статью устава НАТО. Поэтому, со слов генсекретаря, «идея, что начался обратный отсчет до следующей войны, неправильная».

До этого Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не собирается развертывать собственные силы на Украине. Он подчеркнул, что в альянсе сфокусированы на установлении «более сильных рамок» для долгосрочной помощи киевскому режиму.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, на фоне которой страны коллективного Запада оказывают всяческую поддержку украинским неонацистам.

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#мир
#россия
#украина
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#война
#спецоперация
#новости
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Премьер Франции Атталь: Вопрос отправки военных на Украину не является табу
06 июня 2024, 12:22

Фото: istockphoto/sezer ozger

Вопрос отправки военных на Украину не является табу для Парижа. Об этом заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь.
В интервью телеканалу France 2 он отметил, что Франция ещё никогда не обучала украинских военных на территории самой Украины. Хотя с начала военных действий французские инструкторы подготовили около 10 тысяч солдат ВСУ на территории Франции и на территории некоторых соседних стран.

Премьер-министр заявил, что пока планов об отправке французских военнослужащих нет, хотя этот вопрос неоднократно обсуждался. Он не является каким-то табу, сказал Атталь. Он не является таковым с конца февраля, уточнил глава французского правительства.

При этом глава МИД России Сергей Лавров, комментируя информацию, подчеркивал, что французские инструкторы уже находятся на Украине, на этот счет есть немало конкретных фактов.

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В США испугались слов Путина об ответе на удары ВСУ
Офицер США Дэвис счел серьезными слова Путина об ответе на удары ВСУ
06 июня 2024, 11:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин серьезно предупредил Запад о последствиях передачи дальнобойных вооружений украинским неонацистам для ударов по территории РФ. Об этом в социальных сетях утверждает отставной подполковник США Дэниэл Дэвис.
«Это серьезно. Мы продолжаем подвергаться растущим рискам, связанным с ответными мерами России, в обмен на отсутствие потенциального успеха», – гласит публикация.

Дэвис призвал западные страны поменять политику в отношении поддержки Киева, и начать решать вопросы дипломатическим путем, пока еще не поздно.

До этого Путин заявлял, что российские власти думают над тем, что если кто-то считает возможным поставлять такие вооружения в зону спецоперации для нанесения ударов по российским территориям, то Москва может поставлять свое оружие того же класса в те регионы мира, где будут бить по чувствительным объектам стран, делающих это в отношении РФ.

Ранее в Германии заявляли, что Путин добьется поставленных на Украине целей.

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#война
#спецоперация
#новости
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Политик Филиппо: Оппозиции следует бойкотировать встречу Зеленского и Макрона
06 июня 2024, 11:33

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Французские политики, представляющие оппозиционные партии, должны выступить против визита Владимира Зеленского во Францию и его встречи с президентом Эммануэлем Макроном. Об заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) политик назвал планирующуюся встречу «позорным зрелищем». Он отметил, что она обойдётся налогоплательщикам ещё в несколько миллиардов евро и приведёт к эскалации украинского конфликта в полномасштабную войну.

По мнению Филиппо, если французские оппозиционные партии не будут выступать против визита Зеленского в предстоящую пятницу, они тем самым будут причастны к продолжению боевых действий на Украине, а также к разрушению Франции как государства.

Во вторник информационное агентство AFP сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 7 июня, примет Владимира Зеленского в своей резиденции в Елисейском дворце.

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#франция
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Правительство РФ утвердило распоряжение о строительстве первой в стране ВСМ
Правительство РФ утвердило распоряжение о строительстве ВСМ Москва – Петербург
06 июня 2024, 11:14

Фото: iStock/Serjio74

Правительство России утвердило распоряжение о строительстве первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что правительство продолжает работу над созданием условий реализации инвестиционного проекта по строительству ВСМ. Было подписано распоряжение об утверждении основных условий концессионного соглашения, в основе которого лежит реализация данного проекта.

Днём ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были представлены проекты будущих ВСМ. Протяженность сети таких инновационных железных дорог составил 4 671 километр. Им планируется построить по пяти направлениям: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Екатеринбург, Москва – Адлер, Москва – Минск и Москва – Рязань.

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#железная дорога
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#москва
#санкт-петербург
#правительство
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Медведев: пусть объекты союзников Киева сгорят в адском пламени от применения оружия РФ
Медведев: Россия намеренно не назвала регионы, куда может быть отправлено оружие
06 июня 2024, 10:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин накануне допустил отправку российского оружия в регионы, конфликтующие с государствами, которые поставляют оружие Украине. На это указал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что речь идёт о странах НАТО и Соединённых Штатах.

По словам чиновника, это значительное изменение во внешней политике России. Так, Запад убеждён, что имеет право поставлять любые виды оружия Киеву, а остальные государства, тем временем, не могут помогать России. То есть, по логике западных политиков, Россию надо уничтожать всеми возможными способами, и никто не имеет права встать на её защиту, предоставив оружие, технику и иное необходимое для обороны имущество.

После заявления Путина, продолжил Медведев, США и их союзники почувствуют применение российского оружия со стороны третьих стран. Эти государства намеренно не были названы, но ими могут быть все, кто считает США врагом.

Эти удары будут максимально разрушительными для общего противника. И пусть горят в адском пламени «чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву», заключил Медведев.

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#сша
#россия
#оружие
#дмитрий медведев
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Украинский политолог Бондаренко раскрыл судьбу саммита в Швейцарии
Политолог Бондаренко: Украина не смогла выполнить задачи саммита в Швейцарии
06 июня 2024, 10:18

Фото: iStock/william87

Украина не смогла достичь своих целей на предстоящем саммите в Швейцарии. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью YouTube-каналу «Вышка».
По его словам, саммит постепенно начинает менять свою форму, превращаясь в форум. Статус саммита предполагает дискуссию лиц, которые принимают конкретные решения, а не просто выступают в роли статистов и людей, передающих мнение.

Также Бондаренко подчеркнул, что одной из целей киевских властей было привлечение максимального числа представителей стран Глобального Юга, чтобы тем самым создать давление на Россию.

В результате политолог указал на то, что ни одна из этих задач не была выполнена.

Эксперт добавил, что любой принятый в ходе встречи документ будет представлять собой совершенно «пустую» декларацию. А обязующие соглашения приняты не будут, поскольку на саммите будут представлены «не те люди».

В заключение он подчеркнул, что итогом конференции будет какое-то завершающее заявление, которое Россия просто примет к сведению, а конкретных решений, способных изменить ситуацию, ждать не стоит.

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#украина
#швейцария
#саммит
#соглашения
#политолог
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