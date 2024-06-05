Путин назвал число российских журналистов, погибших во время конфликта на Украине

Фото: сайт Кремля
Как минимум 30 российских журналистов погибло во время конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
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Анастасия Чинкова