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Путин назвал число российских журналистов, погибших во время конфликта на Украине

Путин: как минимум 30 российских журналистов погибли при конфликте на Украине
05 июня 2024, 21:35
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Как минимум 30 российских журналистов погибло во время конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
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#россия
Политолог Перенджиев назвал основное условие участия армии Ливана против Израиля
05 июня 2024, 21:47

Фото: iStock/Ruma Aktar

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение о том, что Ливан начнёт военные действия против Израиля в случае, если со стороны последних будет агрессия в адрес гражданских.
«Если Израиль будет вести войну в той форме, как против ХАМАС, фактически уничтожая мирное население и огромное количество детей из Палестины, и, если подобное произойдет на земле Ливана, это будет воспринято как война против ливанского народа. Тогда ливанская армия может выступить против Израиля, потому что это будет рассматриваться как агрессия против Бейрута», — отметил в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о готовности ЦАХАЛ приостановить боевые действия в секторе Газа для освобождения заложников, однако он исключил прекращение войны вплоть до достижения всех намеченных целей.

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#израиль
#армия
#война
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Политолог раскрыл главную ошибку Байдена в предвыборном противостоянии
05 июня 2024, 21:31

Фото: РИА Новости/Стрингер

Гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской высказал мнение о том, что ошибкой действующего президента США Джо Байдена в предвыборном противостоянии с Дональдом Трампом является его позиция.
Так, Байден настаивает на запрете убежища для нелегалов, чего раньше не делал, в то время как Трамп своих позиций не менял. Изменение точки зрения, считает эксперт, может лишить Байдена голосов на выборах.

«Кто изначально поддерживал Трампа, так и будет его поддерживать. А сторонники Байдена, как раз приученные к тому, что миграция — это хорошо, что пособия мигрантам на фоне голодающих американцев — хорошо, вот для них это удар и разочарование. Голосов Байдену не прибавит, он делает только хуже, зарывает себя», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Лидовской.

Ранее президент США Джо Байден временно запретил предоставлять убежище иммигрантам, которые нелегальным образом пересекают южную границу Штатов.

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#трамп
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Путин рассказал, сколько времени необходимо для избавления от Зеленского
Путин: год может потребоваться на избавление от Зеленского
05 июня 2024, 21:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на избавление от главы Украины Владимира Зеленского может потребоваться год.
По словам главы государства, избавляться от Зеленского будет администрация США, которая сначала потребует от руководства Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет, после чего начнёт избавление от президента. Для всего этого, по оценкам Путина, потребуется один год.

В среду российский лидер проводит встречу с руководителями крупнейших международных информагентств, в которой принимают участие и представители недружественных стран. Беседа прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня.

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#украина
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Путин напомнил, что конфликт на Украине начала не Россия
Путин: Запад забыл, что конфликт на Украине начался с госпереворота
05 июня 2024, 21:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе никто не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата.
В среду Путин провёл встречу с руководителями крупнейших международных информагентств, в которой также принимают участие представители недружественных государств. Беседа прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин заявил, что на Западе Россию считают виновницей конфликта на Украине. Однако никто не хочет вспомнить, что эта ситуация на самом деле началась с антиконституционного государственного переворота, в котором Россия совершенно не виновата.

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#конфликт
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Путин раскрыл истинные интересы США
Путин: США интересует только их величие, а не Украина
05 июня 2024, 21:16

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин считает, что США интересует только их величие, а не Украина. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ.
«Я думаю, вы согласитесь со мной в том, что ведь Украина в Соединенных Штатах никого не интересует, интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и не за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство», — сказал Путин.

Напомним, сегодня, 5 июня, глава российского государства встретился с руководителями крупнейших международных СМИ, в том числе из недружественных стран.

В беседе принимают участие представители информагентств из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, США, Узбекистана, Китая, Ирана, Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Встреча с представителями СМИ проходит именно там.

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Лавров рассказал о взаимодействии России и Чада в сфере безопасности
05 июня 2024, 20:33

Фото: сайт Кремля

Между Россией и Республикой Чад развивается взаимодействие в сфере безопасности. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Чада.
Он подчеркнул, что африканское государство заинтересовано в развитии взаимодействия в сфере безопасности, поскольку в стране до сих пор сохраняются террористические угрозы, прежде всего связанные с разрушением ливийской государственности в 2011 году.

В настоящее время в странах Сахаро-Сахельской зоны, Западной Африки и в других частях африканского континента сохраняются и даже нарастают террористические и экстремистские проявления, добавил Лавров.

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#африка
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«Как Наполеон и Гитлер»: В Венгрии раскрыли, к чему готовится Запад
Политик Тюрмер: Запад готовится к крестовому походу на РФ, как Наполеон и Гитлер
05 июня 2024, 20:30

Фото: iStock/rarrarorro

Запад готовится к крестовому походу на Россию подобно Наполеону и Гитлеру, при этом Москва подготовилась к обороне, но не хочет войны. Так считает председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер.
«Еще никогда в венгерской истории не было выборов, когда мы были бы настолько близки к угрозе войны, в том числе атомной. И это не правительственная пропаганда, это реальность. НАТО объединяется против России, хочет загнать ее в угол и расправиться с ней. Запад готовится к крестовому походу», — заявил Тюрмер.

Он сравнил нынешние действия стран Запада с действиями Наполеона и Гитлера. По его словам, Европа верит, что сможет победить Россию без потерь, однако ситуация складывается иначе. Тюрмер подчеркнул, что Россия качественно подготовилась к обороне, при том что Москва не хочет войны, однако готова защищаться всеми средствами, в случае нападения.

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Владимир Путин прибыл в «Лахта Центр» в Петербурге
05 июня 2024, 19:53

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Там он проведёт встречу с представителями СМИ.
В поездке российского президента сопровождает глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом в своём телеграм-канале написал журналист ВГТРК Павел Зарубин. До предстоящей встречи с руководителями международных информационных агентств Миллер провёл для главы государства экскурсию и рассказал ему о планах развития комплекса.

Отметим, что башня «Лахта Центр» является самым высоким зданием Европы. Здание стало первым российским небоскребом, получившим мировую премию в области высотной архитектуры Emporis Skyscraper Awards. Эксперты оценили необычную форму башни, комплекс зеленых решений и технологические инновации.

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Зеленский прибыл с рабочим визитом в Катар
Зеленский сообщил о прибытии в Катар для переговоров с эмиром
05 июня 2024, 19:45

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар с рабочим визитом для переговоров с эмиром страны шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По словам украинского лидера, в ходе переговоров они обсудят двусторонние вопросы в областях безопасности и экономики.

Зеленский также подчеркнул, что Катар принимал активное участи в организации Саммита мира, который состоится в Швейцарии. Страна должна стать на нём одним из голосов Ближнего Востока за глобальную продовольственную, ядерную и энергетическую безопасность.

Накануне президент Украины посетил Францию, где встретился с представителями ВПК.

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