Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в Туве

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу не сопровождал Владимира Путина во время его поездки в Туву.
«Президент действительно бывал там с краткими остановками для отдыха. Иногда его сопровождал Шойгу, иногда — нет», — отметил он.Представитель Кремля также добавил, что Шойгу сейчас занят другими делами.
«Он на другой должности, поэтому не входил в состав президентской делегации», — резюмировал Песков.Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в столицу Тувы 2 сентября. В ходе визита он посетил школу №20, провел урок «Разговоры о важном», встретился с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и побывал в крупнейшем буддийском монастыре страны «Тубтен Шедруб Линг».
Читайте также:
В Кремле заявили, что Украина будет наносить удары вглубь РФ оружием США
Песков раскрыл, как ордер МУС повлияет на поездки Путина в другие страны
В Киеве пообещали подумать над «наказанием» для Монголии за визит Путина
Анастасия Хохлова