Шоу Татьяны Навки «Дневник памяти» заставило Пескова прослезиться

11 мая 2026, 20:02

Песков пустил слезу на шоу Татьяны Навки «Дневник памяти»

Татьяна Навка и Дмитрий Песков (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил ледовое представление Татьяны Навки «Дневник памяти», приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По словам официального представителя Кремля, такая форма работы с исторической памятью особенно важна для молодого поколения, которое не всегда воспринимает информацию так же, как предыдущие.





Песков также поделился своими эмоциями от просмотра. По его словам, он «час рыдал просто».





«Шикарно, на самом деле», — добавил собеседник РИА Новости.