Шоу Татьяны Навки «Дневник памяти» заставило Пескова прослезиться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил ледовое представление Татьяны Навки «Дневник памяти», приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По словам официального представителя Кремля, такая форма работы с исторической памятью особенно важна для молодого поколения, которое не всегда воспринимает информацию так же, как предыдущие.
Песков также поделился своими эмоциями от просмотра. По его словам, он «час рыдал просто».
«Шикарно, на самом деле», — добавил собеседник РИА Новости.
Дмитрий Сергеевич подчеркнул, что, если не заниматься передачей памяти другим поколениям, то задачу возьмут на себя другие, но «не так, как нужно».