Песков объяснил слова Путина о готовности России идти до конца

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Президент РФ Владимир Путин, говоря, что в столкновении с ВСУ Россия намерена "идти до конца", имел в виду достижение целей СВО, сообщил журналистам ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.