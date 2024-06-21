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Песков объяснил слова Путина о готовности России идти до конца

Песков дал пояснение слов Путина по поводу СВО
21 июня 2024, 14:55
Фото: сайт Кремля/Валентина Певцова

Фото: сайт Кремля/Валентина Певцова

Президент РФ Владимир Путин, говоря, что в столкновении с ВСУ Россия намерена "идти до конца", имел в виду достижение целей СВО, сообщил журналистам ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее на пресс-конференции в Ханое Владимир Путин заявил об эскалации конфликта со стороны запада. Он пояснил, что западные страны коллективно добиваются запугивание России и ее стратегического поражения в конфликте. Президент пояснил, что это положит конец государственности России и ее тысячелетней истории.

«А тогда встает вопрос: а зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?», — сообщил глава России.


«Естественно, в проведении СВО, естественно, в достижении наших целей», — объяснил слова президента Дмитрий Песков.

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