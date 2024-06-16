Песков раскрыл, когда Россия прекратит наступление в Харьковской области

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Продвижение российской армии на харьковском направлении будет продолжаться до тех пор, пока не будет освобождена достаточная территория для создания санитарной зоны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Создание санитарной зоны не прекратится, пока мы не обезопасим Белгородскую область и другие наши регионы от варварских обстрелов», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.Песков также отметил, что наступление в Харьковской области продолжается. Таким образом, он прокомментировал заявление президента Владимира Путина о возможном прекращении огня.
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