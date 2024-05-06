Песков объяснил розыск Порошенко и Зеленского

Фото: сайт Кремля
МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главу государства Владимира Зеленского в рамках расследования преступлений киевского режима. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что ряд российских ведомств активно занимается расследованием преступлений киевского режима. По данному делу имеется большой массив информации.
В рамках этих расследований было принято решение объявить в розыск нескольких украинских политиков, включая Порошенко и Зеленского.
Ранее МВД России сообщило об объявлении в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Он разыскивается по уголовной статье, содержание которой не приводится. Позднее было заведено уголовное дело в отношении нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Его также также объявили в розыск, однако неизвестно, по какой статье Уголовного кодекса РФ.
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В рамках этих расследований было принято решение объявить в розыск нескольких украинских политиков, включая Порошенко и Зеленского.
Ранее МВД России сообщило об объявлении в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Он разыскивается по уголовной статье, содержание которой не приводится. Позднее было заведено уголовное дело в отношении нынешнего главы государства Владимира Зеленского. Его также также объявили в розыск, однако неизвестно, по какой статье Уголовного кодекса РФ.
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Анастасия Чинкова