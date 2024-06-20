Путин связал обстрел Белгорода дальнобойным оружием с актом агрессии

Фото: сайт Кремля
Обстрел Белгорода с применением дальнобойного оружия можно назвать актом агрессии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.
Как утверждает российский лидер, власти страны серьезно изучают данный вопрос.
До этого Путин заявил, что действия НАТО, которые заключаются в «переезде» в Азию и создании там блоковой системы, создают угрозу для безопасности Российской Федерации, и Москва обязательно будет реагировать на это.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее были названы страны, которые готовы вести войска на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Это требует дополнительного исследования, но это близко (к акту агрессии), мы это анализируем», — сказал он.
До этого Путин заявил, что действия НАТО, которые заключаются в «переезде» в Азию и создании там блоковой системы, создают угрозу для безопасности Российской Федерации, и Москва обязательно будет реагировать на это.
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее были названы страны, которые готовы вести войска на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак