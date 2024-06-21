Путин: Россия оставляет за собой право поставлять оружие КНДР

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам заявил, что РФ не исключает поставок оружия в Северную Корею.
Российский лидер заявил, что вероятный противник также над этим работает, «над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия».
Путин добавил, что хамство Соединённых Штатов и давление на другие государства в стратегическом плане вредят Вашингтону, этого никто не простит.
До этого Южная Корея назвала военное партнёрство России и Северной Кореи «нарушением резолюций» ООН. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, ну, я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы, имея в виду наши договоренности с КНДР я и этого не исключаю, куда они попадут дальше», — заявил президент.
Путин добавил, что хамство Соединённых Штатов и давление на другие государства в стратегическом плане вредят Вашингтону, этого никто не простит.
До этого Южная Корея назвала военное партнёрство России и Северной Кореи «нарушением резолюций» ООН. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак