Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)
Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии заявил, что именно он «уничтожил» «Северный поток-2». Ему удалось это сделать, заблокировав строительство.
В интервью известному журналисту Такеру Карлсону, которое проходило в в городе Глендейн, штат Аризона, в присутствии зрителей, он напомнил, что, будучи президентом, вводил санкции против газопровода. Кроме того, политик обвинил нынешнего главу Белого дома Джозефа Байдена в том, что тот «одобрил российский трубопровод в Европу».
Таким образом экс-президент отреагировал на попытки демократов в канун выборов обвинить кандидата от конкурирующей партии в связях с Россией. Он подчеркнул, что строительство газопровода было важнейшей задачей для Москвы, а ему удалось остановить его.
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«Как вы знаете, я уничтожил «Северный поток-2». <...> Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны», — заявил Трамп.
Таким образом экс-президент отреагировал на попытки демократов в канун выборов обвинить кандидата от конкурирующей партии в связях с Россией. Он подчеркнул, что строительство газопровода было важнейшей задачей для Москвы, а ему удалось остановить его.
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Александр Бойцов