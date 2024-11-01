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Трамп заявил, что именно он «уничтожил» «Северный поток-2»

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии заявил, что именно он «уничтожил» «Северный поток-2». Ему удалось это сделать, заблокировав строительство.
В интервью известному журналисту Такеру Карлсону, которое проходило в в городе Глендейн, штат Аризона, в присутствии зрителей, он напомнил, что, будучи президентом, вводил санкции против газопровода. Кроме того, политик обвинил нынешнего главу Белого дома Джозефа Байдена в том, что тот «одобрил российский трубопровод в Европу».

«Как вы знаете, я уничтожил «Северный поток-2». <...> Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны», — заявил Трамп.



Таким образом экс-президент отреагировал на попытки демократов в канун выборов обвинить кандидата от конкурирующей партии в связях с Россией. Он подчеркнул, что строительство газопровода было важнейшей задачей для Москвы, а ему удалось остановить его.

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#сша
Лавров: Конфликт на Украине нужно решить путём устранения его причин
01 ноября 2024, 08:29

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Украинский конфликт должен разрешиться путём устранения причин его возникновения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В интервью турецкой газете Hürriyet он сказал, что Россия полностью открыта для разрешения ситуации дипломатическим путём, причём на долгосрочной основе.

«Однако речь должна вестись не о временном прекращении огня, а о прекращении конфликта путем устранения его коренных причин», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Среди этих причин он прежде всего назвал активную экспансию НАТО на восток, создание угроз интересам и безопасности России, а также ущемление и полное попрание прав россиян и русскоязычных жителей на Украине.

По словам Лаврова, вполне очевидно, что в настоящее время мирное урегулирование конфликта ни в коей мере ни входит в планы противников Москвы. Ответом на мирные инициативы президента РФ Владимира Путина, озвученные им в июне нынешнего года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, отметил глава российского МИД.

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#конфликт
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Во Франции потребовали уничтожить Евросоюз
Филиппо: Евросоюз следует уничтожить, пока он не развязал тотальную войну
01 ноября 2024, 06:50

Фото: istockphoto/Olivier DJIANN

Франция должна срочно выйти из Евросоюза и уничтожить его, пока он не развязал тотальную войну, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. Таким образом он отреагировал на доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинисте о гражданской и военной готовности ЕС, подразумевающий новые полномочия Брюсселя в области безопасности, закон на случай внешнего вторжения, увеличение поддержки Украины и констатацию угрозы со стороны России.
«Полное безумие! <...> ЕС хочет тотальной войны. <...> Мы должны срочно выйти из него и уничтожить», — написал он.
Филиппо отметил, что в докладе подразумевается пропаганда по всей Европе заготовки личных запасов на три дня на случай ЧС, что, по его мнению, говорит о подготовке европейцев к прямому конфликту с Россией.

Ранее лидер другой французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что конфликт на Украине несет необратимые и крайне неприятные последствия для всех стран, входящих в Евросоюз, поэтому необходимо его завершить, причем сделать это следует как можно скорее.

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#конфликт
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#ес
#евросоюз
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Израильские истребители нанесли шесть авиаударов по южному пригорода Бейрута
01 ноября 2024, 04:39

Фото: istock/e-crow

Истребители израильских ВВС произвели серию обстрелов южного пригороду Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что всего военные самолеты нанесли шесть авиаударов.
По информации агентства, теперь над частью столицы Ливана поднимаются столбы черного дыма, их видно со стороны Гхбейри и Харет-Хрейк, а звук от авиаудара разнесся по всему городу.

Сообщается, что после обстрела над Бейрутом продолжают кружить два разведывательных дрона Израиля.

Ранее телеканал CNN передавал, что Иран готовится ответить на недавние атаки Израиля по своим военным объектам, и этот ответ может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября. По словам источника канала, ответ Ирана будет «болезненным» для Израиля, однако конкретную дату возможного удара он не назвал.

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#удар
#израиль
#ливан
#самолет
#атака
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Стала известна реакция Китая на сближение России и КНДР
The Economist: Китай недоволен сближением России и КНДР
01 ноября 2024, 03:55

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай оказался недоволен сближением России и КНДР, на которую обычно он мог влиять. Об этом пишет британская газета The Economist со ссылкой на нескольких аналитиков. Отмечается, что Пекин опасается эскалации на Корейском полуострове, стабильность на котором для него важнее, чем для Москвы.
По мнению аналитиков, сближение КНДР с Россией может обернуться для Китая неожиданными последствиями, Пхеньян может «осмелеть» и начать провоцировать Южную Корею.
«Китайцы всегда говорят, что не имеют влияние на Северную Корею, но они охраняют свое влияние», — заявил Виктор Ча из аналитического центра в Вашингтоне.
При этом, по словам источников газеты, сейчас Китай «потерял контроль» над ситуацией и вряд ли сможет снова «подчинить себе» КНДР.

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#сша
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#заявление
#кндр
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КНДР запустила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19»
01 ноября 2024, 03:43

Фото: iStock/bpawesome

КНДР заявила, что накануне, 31 октября, запустила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19». Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Отмечается, что показатели высоты и длительности полета были самыми высокими за все время северокорейских запусков.
По информации агентства, ракета пролетела около 1000 километров на рекордной высоте в 7000 километров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что испытания «Хвасон-19» показывают решимость страны бороться со своими врагами, которые винят его в эскалации напряжения на Корейском полуострове. При этом, согласно его заявлению, «ничто не изменит» политику страны по укреплению ее ядерного потенциала.

Ранее южнокорейский аналитик Ким Дон Ёп отмечал, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты северокорейской стороной показал возможность ударов по территории США. По его словам, этот запуск был нацелен не на увеличение дальности полета, а на демонстрацию возможности поражения Соединенных Штатов, даже если на ракете установлен более крупный и тяжелый боезаряд.

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#кндр
#ракеты
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Лавров посетит Евросоюз впервые с начала СВО
Лавров в декабре посетит страну Евросоюза впервые с начала СВО
01 ноября 2024, 02:51

Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается посетить Мальту в декабре 2024 года, что станет его первым визитом в страну Евросоюза с начала СВО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Ведомостями». По ее словам, глава министерства отправится на Мальту для участия в заседании СМИД ОБСЕ.
Захарова пояснила, что на Мальте пройдет встреча Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а принимаются страна обязана должна обеспечить возможность работы всем странам-членам организации.
«Делегации ОБСЕ регулярно информируются о ходе подготовки. Дополнительные практические подробности, включая приглашения, будут направлены всем делегациям в надлежащее время», — заявили в посольстве Мальты в России.
Стоит отметить, что последний визит Лаврова в страну Евросоюза состоялся в декабре 2021 года, когда он посещал Швецию для той же самой встречи СМИД ОБСЕ.

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Польша начала строить «Восточный щит» против России
Туск: Польша начала строить линию обороны «Восточный щит» на границе с Россией
01 ноября 2024, 01:41

Фото: iStock/ANNVIPS

Польша начала строительство линии оборонительных укреплений на границе с Россией в рамках программы «Восточный щит». Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск на своей странице в соцсети Х. Свое заявление он сопроводил фотографией, на которой несколько экскаваторов роют траншею.
«Началось строительство «Восточного щита»! Первые работы на границе с Россией», — написал политик.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что «Восточный щит» станет новой интерпретацией «Железного занавеса», а часть западных стран смотрит на эту идею с ужасом.. Об этом сообщает «Интерфакс». Однако затем он сразу оговорился, что если для безопасности Польши властям потребуется построить новый «Железный занавес», то они сделают это без раздумий.

Проект «Восточный щит» подразумевает строительство системы укреплений с заграждениями, подземными сооружениями и наблюдательными вышками на границе с Россией и Белоруссией. Его стоимость оценивают в 10 миллиардов злотых, что эквивалентно более 2,5 миллиардам долларов. Возвести оборонную сеть рассчитывают к 2028 году.

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#всу
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Раскрыт невыгодный России исход выборов президента США
Дубравский: России не выгодны на посту президента США ни Трамп, ни Харрис
01 ноября 2024, 00:59

Фото: iStock/rarrarorro

России не выгодны на посту президента США ни кандидат от республиканцев Дональд Трамп, ни кандидат от демократов Камала Харрис. Об этом заявил политтехнолог Павел Дубравский в беседе с «Лентой.ру». По его словам, первый может легко отказаться от своих предвыборных обещаний, вторая — более предсказуема, но все равно не выгодна.
«Дональд Трамп — эксцентричный, он легко может дать обещание, которое не собирается выполнять на практике. Собственно, как и почти любой политик. Камала Харрис, напротив, более предсказуема. Правда, эта предсказуемость, очевидно, также невыгодна. Как я уже говорил, ее внешнеполитическая программа практически один в один повторяет тезисы Джо Байдена», — пояснил он.
Дубравский особенно подчеркнул, что не стоит надеяться на «пророссийский» результат, так как «не было и не будет такого президента США, который будет России выгоден». В первую очередь, по мнению аналитика, потому что Штаты выступают в конфликте на стороне Украины и полностью вовлечены в вооруженное противостояние.

Ранее Владимир Зеленский позволил себе дерзко высказаться в сторону Трампа, заявив, что у того не получится завершить конфликт при помощи сдачи территорий Украины.

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#выборы
#президент
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В Грузии заявили о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне
Премьер Грузии Кобахидзе: выборы прошли с беспрецедентным вмешательством извне
01 ноября 2024, 00:46

Фото: iStock/Denis Kabanov

Парламентские выборы в Грузии прошли с беспрецедентным вмешательством извне, в том числе при помощи иностранных денег. Об этом заявил премьер-мнистр страны Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди». Однако, по его словам, оппозиции не хватит сил на долгий саботаж.
«Иностранные деньги используются в Грузии для политических целей. <...> На выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе вмешательство иностранными деньгами», — пояснил он.
Кобахидзе подчеркнул, что ограниченность ресурсов у оппозиции скоро все равно приведет их в парламент, «быстрее, чем это можно представить».

По итогам парламентских выборов, которые прошли в Грузии 26 октября, наибольшее количество голосов (53,93%) набрала правящая партия «Грузинская мечта». Партия выступает за дружественные отношения с РФ. Оппозиция и президент отказались признавать результаты, требуя нового голосования.

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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
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