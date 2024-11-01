Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай при победе на выборах

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Бывший президент и кандидат в главы США от партии республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах «разъединить» Россию и Китай. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Он назвал позором тот факт, что Россия и Китай были объединены нынешним главой государства Джо Байденом. После он пообещал «разъединить» страны, отметив, что сможет это сделать.
При этом Трамп регулярно подчёркивает, что в годы управления Штатами он выстроил хорошие отношения со многими мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина.
Ранее в ходе саммита БРИКС в Казани Путин и Си Цзиньпин отмечали, что сотрудничество Москвы и Пекина является образцом идеальных отношений между странами, которые носят равноправный и неконъюнктурный характер.
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При этом Трамп регулярно подчёркивает, что в годы управления Штатами он выстроил хорошие отношения со многими мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина.
Ранее в ходе саммита БРИКС в Казани Путин и Си Цзиньпин отмечали, что сотрудничество Москвы и Пекина является образцом идеальных отношений между странами, которые носят равноправный и неконъюнктурный характер.
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Анастасия Чинкова