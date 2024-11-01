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Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай при победе на выборах

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент и кандидат в главы США от партии республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах «разъединить» Россию и Китай. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Он назвал позором тот факт, что Россия и Китай были объединены нынешним главой государства Джо Байденом. После он пообещал «разъединить» страны, отметив, что сможет это сделать.

При этом Трамп регулярно подчёркивает, что в годы управления Штатами он выстроил хорошие отношения со многими мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина.



Ранее в ходе саммита БРИКС в Казани Путин и Си Цзиньпин отмечали, что сотрудничество Москвы и Пекина является образцом идеальных отношений между странами, которые носят равноправный и неконъюнктурный характер.

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Самый кровавый президент США: В ГД предложили признать Байдена военным преступником
Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил признать Байдена военным преступником
01 ноября 2024, 10:11

Президент США Джо Байден (Фото: сайт Кремля)

Депутат Государственной думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет выступил с инициативой возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена после окончания его полномочий, признав его военным преступником. Об этом информирует РИА Новости.
В интервью РИА Новости Шеремет заявил, что Байден войдет в историю как «самый кровавый американский президент», который, по его мнению, спровоцировал конфликты в разных уголках мира и создал предпосылки для начала третьей мировой войны.

Депутат отметил, что именно действия Байдена стали причиной конфликта на Украине, который, по его словам, привел к «геноциду украинского народа» и разрушению некогда процветающей страны. Шеремет подчеркнул, что после завершения президентского срока Байдена необходимо привлечь его к ответственности за эти действия.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#байден
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В Госдуме предложили поправки к закону о запрете пропаганды чайлдфри
01 ноября 2024, 09:58

Фото: istockphoto/Dragon Claws

В законопроекте о запрете пропаганды идеологии чайлдфри следует учесть три исключения. Если отказ от деторождения связан с медицинскими показаниями, религиозными канонами либо тяжёлым материальным положением.
Соответствующие поправки к законопроекту предложили депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин. В документе, с которым знакомит читателей РБК, предлагается не считать пропагандой такую информацию, если отказ от рождения детей связан с тремя вышеперечисленными причинами.

Напомним, два законопроекта о запрете пропаганды идеологии чайлдфри были приняты в первом чтении в середине октября нынешнего года. Авторы поправок подчёркивают, что они и их партия целиком поддерживают традиционные семейные ценности, к которым относится и рождение детей. Однако они подчёркивают, что отказ от деторождения может быть вызван разными причинами, в том числе и объективного характера.

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#госдума
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Трамп заявил, что именно он «уничтожил» «Северный поток-2»
01 ноября 2024, 09:19

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии заявил, что именно он «уничтожил» «Северный поток-2». Ему удалось это сделать, заблокировав строительство.
В интервью известному журналисту Такеру Карлсону, которое проходило в в городе Глендейн, штат Аризона, в присутствии зрителей, он напомнил, что, будучи президентом, вводил санкции против газопровода. Кроме того, политик обвинил нынешнего главу Белого дома Джозефа Байдена в том, что тот «одобрил российский трубопровод в Европу».

«Как вы знаете, я уничтожил «Северный поток-2». <...> Они любят говорить, что я друг России, что я работал на Россию, что я российский шпион. Эти люди больны», — заявил Трамп.

Таким образом экс-президент отреагировал на попытки демократов в канун выборов обвинить кандидата от конкурирующей партии в связях с Россией. Он подчеркнул, что строительство газопровода было важнейшей задачей для Москвы, а ему удалось остановить его.

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#трамп
#сша
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Лавров: Конфликт на Украине нужно решить путём устранения его причин
01 ноября 2024, 08:29

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Украинский конфликт должен разрешиться путём устранения причин его возникновения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В интервью турецкой газете Hürriyet он сказал, что Россия полностью открыта для разрешения ситуации дипломатическим путём, причём на долгосрочной основе.

«Однако речь должна вестись не о временном прекращении огня, а о прекращении конфликта путем устранения его коренных причин», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Среди этих причин он прежде всего назвал активную экспансию НАТО на восток, создание угроз интересам и безопасности России, а также ущемление и полное попрание прав россиян и русскоязычных жителей на Украине.

По словам Лаврова, вполне очевидно, что в настоящее время мирное урегулирование конфликта ни в коей мере ни входит в планы противников Москвы. Ответом на мирные инициативы президента РФ Владимира Путина, озвученные им в июне нынешнего года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, отметил глава российского МИД.

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#конфликт
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Во Франции потребовали уничтожить Евросоюз
Филиппо: Евросоюз следует уничтожить, пока он не развязал тотальную войну
01 ноября 2024, 06:50

Фото: istockphoto/Olivier DJIANN

Франция должна срочно выйти из Евросоюза и уничтожить его, пока он не развязал тотальную войну, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х. Таким образом он отреагировал на доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинисте о гражданской и военной готовности ЕС, подразумевающий новые полномочия Брюсселя в области безопасности, закон на случай внешнего вторжения, увеличение поддержки Украины и констатацию угрозы со стороны России.
«Полное безумие! <...> ЕС хочет тотальной войны. <...> Мы должны срочно выйти из него и уничтожить», — написал он.
Филиппо отметил, что в докладе подразумевается пропаганда по всей Европе заготовки личных запасов на три дня на случай ЧС, что, по его мнению, говорит о подготовке европейцев к прямому конфликту с Россией.

Ранее лидер другой французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что конфликт на Украине несет необратимые и крайне неприятные последствия для всех стран, входящих в Евросоюз, поэтому необходимо его завершить, причем сделать это следует как можно скорее.

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#ес
#евросоюз
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Израильские истребители нанесли шесть авиаударов по южному пригорода Бейрута
01 ноября 2024, 04:39

Фото: istock/e-crow

Истребители израильских ВВС произвели серию обстрелов южного пригороду Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что всего военные самолеты нанесли шесть авиаударов.
По информации агентства, теперь над частью столицы Ливана поднимаются столбы черного дыма, их видно со стороны Гхбейри и Харет-Хрейк, а звук от авиаудара разнесся по всему городу.

Сообщается, что после обстрела над Бейрутом продолжают кружить два разведывательных дрона Израиля.

Ранее телеканал CNN передавал, что Иран готовится ответить на недавние атаки Израиля по своим военным объектам, и этот ответ может состояться до президентских выборов в США, намеченных на 5 ноября. По словам источника канала, ответ Ирана будет «болезненным» для Израиля, однако конкретную дату возможного удара он не назвал.

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#удар
#израиль
#ливан
#самолет
#атака
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Стала известна реакция Китая на сближение России и КНДР
The Economist: Китай недоволен сближением России и КНДР
01 ноября 2024, 03:55

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай оказался недоволен сближением России и КНДР, на которую обычно он мог влиять. Об этом пишет британская газета The Economist со ссылкой на нескольких аналитиков. Отмечается, что Пекин опасается эскалации на Корейском полуострове, стабильность на котором для него важнее, чем для Москвы.
По мнению аналитиков, сближение КНДР с Россией может обернуться для Китая неожиданными последствиями, Пхеньян может «осмелеть» и начать провоцировать Южную Корею.
«Китайцы всегда говорят, что не имеют влияние на Северную Корею, но они охраняют свое влияние», — заявил Виктор Ча из аналитического центра в Вашингтоне.
При этом, по словам источников газеты, сейчас Китай «потерял контроль» над ситуацией и вряд ли сможет снова «подчинить себе» КНДР.

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#сша
#китай
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#заявление
#кндр
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КНДР запустила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19»
01 ноября 2024, 03:43

Фото: iStock/bpawesome

КНДР заявила, что накануне, 31 октября, запустила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-19». Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Отмечается, что показатели высоты и длительности полета были самыми высокими за все время северокорейских запусков.
По информации агентства, ракета пролетела около 1000 километров на рекордной высоте в 7000 километров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что испытания «Хвасон-19» показывают решимость страны бороться со своими врагами, которые винят его в эскалации напряжения на Корейском полуострове. При этом, согласно его заявлению, «ничто не изменит» политику страны по укреплению ее ядерного потенциала.

Ранее южнокорейский аналитик Ким Дон Ёп отмечал, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты северокорейской стороной показал возможность ударов по территории США. По его словам, этот запуск был нацелен не на увеличение дальности полета, а на демонстрацию возможности поражения Соединенных Штатов, даже если на ракете установлен более крупный и тяжелый боезаряд.

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#заявление
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Лавров посетит Евросоюз впервые с начала СВО
Лавров в декабре посетит страну Евросоюза впервые с начала СВО
01 ноября 2024, 02:51

Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается посетить Мальту в декабре 2024 года, что станет его первым визитом в страну Евросоюза с начала СВО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Ведомостями». По ее словам, глава министерства отправится на Мальту для участия в заседании СМИД ОБСЕ.
Захарова пояснила, что на Мальте пройдет встреча Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а принимаются страна обязана должна обеспечить возможность работы всем странам-членам организации.
«Делегации ОБСЕ регулярно информируются о ходе подготовки. Дополнительные практические подробности, включая приглашения, будут направлены всем делегациям в надлежащее время», — заявили в посольстве Мальты в России.
Стоит отметить, что последний визит Лаврова в страну Евросоюза состоялся в декабре 2021 года, когда он посещал Швецию для той же самой встречи СМИД ОБСЕ.

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