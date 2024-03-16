Песков раскрыл число диверсантов, пытавшихся проникнуть в Россию

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о ликвидации диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию России.
Он отметил, что за последние несколько дней 2500 диверсантов пытались зайти на территории Белгородской и Курской областей. Из них 1700 были поражены. Общие безвозвратные потери Киева составили 550 человек.
Песков подчеркнул, что ни одна из диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) не смогла успешно дойти до российской границы.
Президенту России Владимиру Путину постоянно докладывают о произошедших попытках атаковать российские территории, добавил Песков.
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Песков подчеркнул, что ни одна из диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) не смогла успешно дойти до российской границы.
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Анастасия Чинкова