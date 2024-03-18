Правительство ФРГ не признает российские выборы законными

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Правительство ФРГ не считает президентские выборы в России легитимными. Об этом заявила на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.
Представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер со своей стороны заявил, что внешнеполитическое ведомство Германии будет в обращениях и в документах употреблять имя Владимира Путина без добавления слов «президент» или «правитель»
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что будет ожидаемым, что представители Европы и США не признают результаты мартовских выборов в Российской Федерации. Кремль категорически не согласен с оценками США прошедших выборов и не собирается их учитывать, добавил Песков.
По данным ЦИК, после обработки 99,1% протоколов по итогам голосования на выборах Путин набирает 87,33% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,79%, Леонид Слуцкий — 3,19%.
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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказал мнение, что будет ожидаемым, что представители Европы и США не признают результаты мартовских выборов в Российской Федерации. Кремль категорически не согласен с оценками США прошедших выборов и не собирается их учитывать, добавил Песков.
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Мария Федоровцева