Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения, данное решение просто пытаются подобающим образом оформить в публичном пространстве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев — это инсценировка.