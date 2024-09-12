Песков: одобрение ударов по РФ со стороны США повышает вовлеченность Запада

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Если Украине все-таки разрешат бить западными ракетами по территории России, то подобное действие повысит вовлеченность Запада в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это попытка продолжения войны до последнего украинца. Здесь не нужно сгущать краски, но, естественно, это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины», – заявил Песков в беседе с «Известиями».По его словам, подобные действия приведут к соответствующей реакции со стороны России.
Пресс-секретарь президента уверен, что руководства стран Запада уже давно приняли решение позволить Киеву бить своими ракетами по территории России, а нынешняя дискуссия является «камуфляжной». Таким образом, Песков предположил, что ВСУ продолжат террористические атаки и попытаются наносить удары по социальной инфраструктуре.
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Элина Позднякова