Песков отказался комментировать возможный обмен заключенными между РФ и США

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать комментарии по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами.
31 июля сообщалось, что в ближайшее время должен состояться масштабный обмен заключёнными между Россией, Белоруссией, США и Германией. Под обмен должны попасть россияне Артём и Анна Дульцевы, проживавшие в Словении с аргентинскими паспортами и осуждённые властями европейской страны за шпионаж.
При этом ведущий телеканала Fox News заявил, что журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, признанный в России виновным в шпионаже и приговоренный к 16 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима, вернётся в США в четверг, 1 августа, в рамках обмена заключёнными.
Также стало известно, что из базы данных Федерального бюро тюрем Соединённых Штатов исчезли данные о некоторых заключённых с российским гражданством. Это Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин.
Читайте также:
Мать арестованного в США Винника опровергла информацию об обмене сына
Flightradar24: В Калининграде сел самолёт для обмена заключёнными
Байден высказался об осужденном в России Гершковиче
«Нет, по-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», — ответил Песков на вопрос журналистов по возможному обмену заключенных.
При этом ведущий телеканала Fox News заявил, что журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, признанный в России виновным в шпионаже и приговоренный к 16 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима, вернётся в США в четверг, 1 августа, в рамках обмена заключёнными.
Также стало известно, что из базы данных Федерального бюро тюрем Соединённых Штатов исчезли данные о некоторых заключённых с российским гражданством. Это Александр Винник, Максим Марченко, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин.
Читайте также:
Мать арестованного в США Винника опровергла информацию об обмене сына
Flightradar24: В Калининграде сел самолёт для обмена заключёнными
Байден высказался об осужденном в России Гершковиче
Элина Позднякова