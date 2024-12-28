Песков отказался комментировать заявления США о крушении самолёта в Актау

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался высказываться по поводу заявлений США о крушении азербайджанского самолёта Embraer 190 около города Актау в Казахстане. Об этом пишет ТАСС.
Официальный представитель Кремля призвал дождаться результатов расследования, а также заявил о неуместности комментирования ситуации со стороны администрации президента. Песков перенаправил все вопросы главе Росавиации Дмитрию Ядрову.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался отвечать на вопрос, есть ли какие-то «первичные признаки» того, что самолёт можно якобы сбить российские средства ПВО. Однако он подчеркнул, что Вашингтон готов принять участие в расследовании обстоятельств крушения судна, выполнявшего рейс Базу – Грозный.
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Анастасия Чинкова