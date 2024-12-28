Минтранс Казахстана подтвердил взрыв баллона в рухнувшем в Казахстане самолете

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Пресс-служба Минтранса Казахстана уточнила информацию о взрыве кислородного баллона в самолете AZAL, который потерпел крушение в Казахстане.
По данным ведомства, информация о взрыве кислородного баллона на борту поступила от руководителя полетов Ростова в 10:53 по московскому времени.
После этого спасательные службы были проинформированы о ЧС. После чего на брифинге была озвучена хронология событий на основании сообщений руководителя полетов Ростова.
Напомним, утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 пассажиров, из которых 16 россиян и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 32 человека, девять из них — граждане РФ.
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«Так, руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов вышки Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытию», — говорится в сообщении ведомства.
После этого спасательные службы были проинформированы о ЧС. После чего на брифинге была озвучена хронология событий на основании сообщений руководителя полетов Ростова.
Напомним, утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолёт Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в районе города Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 пассажиров, из которых 16 россиян и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 32 человека, девять из них — граждане РФ.
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Элина Позднякова